Killing Eve: Il primo trailer della stagione 3 è letteralmente da urlo

Negli Stati Uniti, il ritorno in tv della serie di successo anticipa di due settimane.

Uhaaaaa, Killing Eve sta tornando! In un momento in cui molte produzioni sono costrette a posticipare il ritorno in tv, AMC Networks annuncia che l'attesissima terza stagione dello spy thriller con le vincitrici dell'Emmy e del Golden Globe Jodie Comer e Sandra Oh debutterà negli Stati Uniti il 12 aprile, in anticipo di due settimane rispetto a quanto inizialmente previsto. Per l'occasione ne è stato diffuso anche uno spettacolare primo trailer.





"Sappiamo quanto sia amata questa serie e sappiamo quanto in questo momento le persone siano entusiaste di vedere contenuti di qualità", spiega la presidente di AMC Networks Sarah Barnett riferendosi all'incremento delle medie d'ascolto che tutte le realtà televisive stanno registrando a seguito delle misure di distanziamento sociale intraprese in America e nel resto del mondo per contenere la diffusione del Coronavirus. "Questa stagione di Killing Eve scava psicologicamente in profondità e, con attrici come Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw, i risultati sono a dir poco sorprendenti. Non vedevamo letteralmente l'ora che i fan la vedessero".

Lunga 8 episodi, la terza stagione riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto, ovvero con Villanelle che spara a Eve. Per la prima, l'assassina senza un lavoro, Eve è morta. Per quest'ultima, l'ex agente dell'MI6 nascosta in piena vista, Villanelle non la troverà mai. Tutto sembra andare bene, finché una morte scioccante non le mette nuovamente in rotta di collisione. Il viaggio di ritorno costerà ad entrambe amici, famiglia e alleanze... e forse una parte delle loro anime.