Kidding: Il trailer ufficiale della nuova serie tv con Jim Carrey

Diciassette anni. È il tempo trascorso dall'ultima volta di Jim Carrey in tv con un ruolo da protagonista. Ora la leggenda della commedia è pronta a tornare con una serie tutta nuova, Kidding, della quale Showtime ha diffuso il trailer ufficiale e annunciato la data di debutto: il 9 settembre.

Meno comica e più malinconica di quanto non lasciassero trasparire i primi annunci, almeno a giudicare dalle immagini, Kidding segue Carrey nei panni di Jeff Pickles, il gentile conduttore di un programma per bambini pieno di pupazzi, qualcuno per cui "i sorrisi sono un piccolo dono che ci diamo l'un l'altro" e "la parte più bella della vostra anima". Tuttavia, Jeff è alle prese con un periodo della sua vita particolarmente difficile e triste: sua moglie (Judy Greer, Arrested Development) lo ha lasciato e ha perso la stima di suo figlio (Cole Allen). Sembra sul punto di esplodere, ma il suo produttore (Frank Langella, The Americans) è lì a ricordargli che non può permetterselo. Ma per quanto?

Nella serie recitano anche Catherine Keener (Show Me a Hero), Justin Kirk (Weeds), Ginger Gonzaga (I'm Dying Up Here) e Bernard White (Silicon Valley). Michel Gondry, che ha diretto il film del 2004 con Carrey e Kate Winslet Se mi lasci ti cancello è uno dei produttori esecutivi e il regista di alcuni episodi.