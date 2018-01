Keiynan Lonsdale lascia The Flash per Legends of Tomorrow

Nuova shakerata nell'Arrowverse. Keiynan Lonsdale, interprete di Wally West dalla seconda stagione di The Flash, lascia quest'ultima per unirsi al cast di DC's Legends of Tomorrow. Secondo Entertainment Weekly, l'attore farà la sua seconda apparizione nello spin-off nell'undicesimo episodio della stagione attualmente in onda, la terza, diventandone poi un membro regolare nel tredicesimo.

"Quando il suo personaggio si è allontanato da The Flash per farsi un giro, dopo essere stato scaricato e sentendosi in qualche modo estraniato dalla sua famiglia e dalla squadra, sapevamo che Wally West si sarebbe adattato perfettamente alle Leggende", ha detto il produttore esecutivo Phil Klemmer. "Entro la fine di questa stagione, Wally imparerà che le Leggende hanno una definizione diversa di cosa significhi essere un eroe".

Non è tutto. TVLine riporta che in un prossimo episodio della terza stagione i protagonisti di Legends of Tomorrow s'imbatteranno in una versione adolescenziale dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama. Ambientata alla fine degli Anni '70, quando Barack era uno studente al college, l'ora andrà in onda negli Stati Uniti ad aprile.

La stagione 3 è attesa in Italia su Premium Action per il 7 febbraio. Il canale della piattaforma pay di Mediaset ha annunciato anche le date di debutto della sesta stagione di Arrow (5 febbraio), della quarta di The Flash (6 febbraio) e della terza di Supergirl (11 febbraio).