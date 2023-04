Keira Knightley protagonista di Black Doves, nuova serie thriller di Netflix

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ha presentato questa e altre novità britanniche tra cui la serie Department Q, dai produttori di The Crown.

Netflix ha presentato a Londra il suo piano di investimenti nel Regno Unito (entro la fine del 2023 la società prevede di arrivare a investire quasi sei miliardi di sterline in 4 anni) e ha annunciato diverse novità. La più interessante è una nuova serie intitolata Black Doves, con protagonista e produttrice esecutiva Keira Knightley.

Black Doves: La trama della serie Netflix con Keira Knightley

Black Doves seguirà Knightley nei panni di Helen, una donna che intraprende una relazione appassionata con un uomo di cui non conosce l'identità segreta. Quando il suo amante cade vittima di un'imboscata nel pericoloso e oscuro mondo sotterraneo di Londra, il datore di lavoro di Helen chiama Sam per proteggerla e i due si ritrovano invischiati in un'avventura tra tensioni diplomatiche e feste natalizie. La casa di produzione del progetto è Sister, già dietro Chernobyl, e il creatore e caposceneggiatore è Joe Barton (Giri/Haji).

Le altre novità annunciate da Netflix nel Regno Unito

Netflix rimane in affari anche con Left Bank, la casa di produzione di The Crown. Per il servizio di video in streaming, infatti, la società sta producendo Department Q, un adattamento dei romanzi dell'autore danese Jussi Adler-Olsen. La serie è incentrata su Carl, un ex detective di prim'ordine che è sconvolto dal senso di colpa a seguito di un attacco che ha lasciato il suo partner paralizzato e un altro poliziotto morto. Al suo ritorno al lavoro, Carl viene assegnato a un caso irrisolto che gli consumerà la vita. Chandni Lakhani sta adattando i romanzi insieme ai produttori esecutivi Scott Frank, Rob Bullock e Andy Harries.

È stato inoltre presentato il trailer di Black Mirror 6, in arrivo a giugno, e si è parlato di alcuni documentari in arrivo, tra cui uno su David Beckham e uno su Robbie Williams. Infine la piattaforma ha dato il via libera al film sequel di Bank of Dave con Rory Kinnear che interpreta Dave Fishwick. In questo sequel Fishwick avrà a che fare con gli istituti di credito che concedono prestiti, per sconfiggerli e salvare i membri più vulnerabili della sua comunità.