Kate Winslet su HBO anche con The Palace, sua quarta miniserie per la rete

Il progetto sta coinvolgendo anche il regista nominato all'Oscar Stephen Frears.

Non è passato neppure un mese da quando si è appreso che la fenomenale Kate Winslet, premiata con due Emmy per i ruoli in Mildred Pierce e Omicidio a Easttown, sarà la protagonista della sua terza miniserie per HBO, l'adattamento del romanzo di successo di Hernan Diaz Trust. Si apprende ora che l'attrice reciterà anche in The Palace, un'altra miniserie, la quarta, diretta e prodotta a livello esecutivo dal nominato a due Oscar Stephen Frears (Rischiose abitudini, The Queen).

The Palace: I primi dettagli della miniserie

Scritta da Will Tracy, per HBO già dietro le quinte della pluripremiata Succession, The Palace, ordinata senza indugi dalla rete via cavo, racconta cosa succede durante un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario che ha cominciato a disgregarsi.

"Siamo onorati di lavorare con questo gruppo di filmmaker di incredibile talento in The Palace", ha dichiarato la vice presidente esecutiva della programmazione di HBO Francesca Orsi in un comunicato. "Il pensiero che Kate Winslet e Stephen Frears, due dei più luminosi astri del nostro settore (che - incredibilmente - non hanno mai collaborato prima d'ora) stiano unendo le forze per dare vita alle sceneggiature straordinariamente originali, preveggenti e abbaglianti di Will Tracy a HBO è un sogno che diventa realtà per noi".