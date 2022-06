Non c'è due senza tre: Kate Winslet su HBO con la miniserie Trust

News Serie TV

Il drama si basa sul recente romanzo omonimo di Hernan Diaz.

Dopo gli Emmy vinti per Omicidio a Easttown e Mildred Pierce, Kate Winslet torna a HBO per essere la protagonista e la produttrice esecutiva di un'altra miniserie, Trust, attualmente in sviluppo alla rete via cavo.

La trama di Trust

Basata sul romanzo omonimo di Hernan Diaz, pubblicato lo scorso mese e già un successo editoriale, Trust racconta la storia di un ricco finanziere che, leggendo il romanzo basato sulla sua vita, è sconvolto dal modo in cui lui e sua moglie sono ritratti. Assume una ghostwrite per scrivere un libro di memorie nella speranza di mettere le cose in chiaro. Tuttavia, la donna si rende conto che lui sta cercando di riscrivere la storia e il ruolo di sua moglie in essa.

In Italia pubblicato pochi giorni fa da Feltrinelli, Trust è descritto come un romanzo senza eguali per originalità e struttura sulla ricchezza e il talento, la verità e la sua percezione. Diaz, la cui prima opera, Il falco, è stata tra i finalisti al Premio Pulitzer, affiancherà Winslet alla produzione esecutiva.