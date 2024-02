Kara Killmer sta per lasciare Chicago Fire: L'emozionante trailer del suo ultimo episodio

News Serie TV

Intitolato Port in the Storm, il sesto episodio della stagione 12 andrà in onda negli Stati Uniti mercoledì prossimo.

Il momento degli addii è già arrivato per Sylvie Brett. I fan di Chicago Fire speravano in una permanenza più duratura dopo la notizia che la dodicesima stagione attualmente in onda negli Stati Uniti sarebbe stata l'ultima per la sua interprete, Kara Killmer, ma il trailer del prossimo episodio diffuso nelle scorse ore dalla rete americana NBC annuncia in modo inequivocabile che il paramedico sta per lasciare la Città del Vento. Fortunatamente, lo farà in modo grandioso.

Chicago Fire: Cosa ci aspetta nell'episodio 12.06

Prima di addentrarci nei dettagli, è doveroso avvisarvi che quanto segue contiene anticipazioni sugli episodi di Chicago Fire ancora inediti in Italia, perciò questo è il momento di guardare altrove se preferite non rovinarvi la sorpresa. In caso contrario, sarete entusiasti di sapere che fiori d'arancio stanno sbocciando a Chicago in vista delle nozze apparentemente più insolite che siano viste nella serie. Infatti, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Matthew Casey (Jesse Spencer), nel prossimo episodio, intitolato Port in the Storm, lui e Brett si uniranno in matrimonio in... un negozio di pesci.

Nell'episodio più recente, Brett ha scoperto che il lussuoso acquaio che pensava di essersi assicurata con l'aiuto di Tony è in realtà un rivenditore noto come The Aquarium. Tuttavia, l'inconveniente non ostacolerà il giorno felice della coppia, come mostra il promo qui di seguito. L'addio (o forse solo un arrivederci) di Brett, che lascerà la città con Casey, sarà accompagnato da sorrisi e lacrime. Com'è giusto che sia dopo ben 198 episodi. Kara Killmer, infatti, si era unita al cast di Chicago Fire nella premiere della stagione 3, sostituendo la defunta Leslie Shay di Lauren German. Un'uscita di scena, la sua, che segue di soli pochi episodi quella di Alberto Rosende e del suo vigile del fuoco Blake Gallo.

Lo scorso novembre, in occasione dell'annuncio della sua prossima uscita dal cast, Killmer aveva scritto su Instagram: "Queste sono le primissime foto che ho scattato, o nelle quali sono stata taggata, quando sono arrivata a Chicago per la prima volta. Salire nel cesto della Squadra 1 è stata la mia prima volta con il CFD [Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago] - alcuni dei migliori vigili del fuoco del Paese! La vista dal mio primo appartamento era assolutamente sbalorditiva e l'inizio di una storia d'amore con la splendida città di Chicago!".