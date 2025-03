Kaley Cuoco e Sam Claflin saranno una coppia nella nuova serie mistery Vanished

News Serie TV

Ancora senza una rete o un servizio di video in streaming di riferimento, Vanished è una nuova serie che coinvolge come protagonisti due attori amatissimi dai fan, Kaley Cuoco e Sam Claflin: ecco i primi dettagli.

Pronti per la prossima coppia che ci farà impazzire sul piccolo schermo? Due attori amatissimi dal pubblico, Kaley Cuoco e Sam Claflin (la prima famosa soprattutto per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, il secondo visto di recente nella serie evento Il Conte di Montecristo), saranno i protagonisti di una nuova serie mistery ambientata nel sud della Francia. Intitolata Vanished, la serie non ha ancora una rete o un servizio di video in streaming di riferimento ma è co-prodotta da AGC Studios insieme alla tedesca ARD Degeto Film e siamo sicuri che, con questi protagonisti, verrà presto acquistata da un network o da una piattaforma. Ecco i primissimi dettagli sul progetto.

Vanished: I primi dettagli della serie con Kaley Cuoco e Sam Claflin

Creata da David Hilton e Preston Thompson (Kids in Love) e annunciata durante la convention Series Mania di Lille, in Francia, Vanished seguirà Cuoco e Claflin nei panni di una coppia di innamorati, Alice e Tom. I due organizzano una fuga romantica a Parigi, ma la loro scappatella prende una piega oscura dopo che Tom scompare improvvisamente a bordo di un treno per il sud della Francia. Da lì, secondo la sinossi ufficiale, "Alice si ritrova immersa in una rete di intrighi e pericoli, scoprendo segreti scioccanti sull'uomo che pensava di conoscere".

I co-protagonisti saranno l'attore tedesco Matthias Schweighöfer (Oppenheimer) e l'attrice francese Karin Viard (La famiglia Bélier) e la serie sarà diretta da Barnaby Thompson (Mad About the Boy — The Noel Coward Story). Come riferito da Variety, la produzione inizierà il prossimo 28 aprile in diverse location della Francia, tra cui Parigi e Marsiglia.