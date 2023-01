Justin Roiland allontanato anche da Solar Opposites e Koala Man

News Serie TV

Dalla quarta stagione di Solar Opposites, Korvo, il personaggio da lui doppiato, avrà una nuova voce.

Ventiquattro ore dopo la decisione di Adult Swim di tagliare i ponti con il co-ideatore di Rick and Morty Justin Roiland dopo le recenti accuse di abusi domestici a lui rivolte, il servizio streaming Hulu e lo studio di produzione 20th Television Animation riferiscono anch'essi di aver interrotto i rapporti di lavoro con lo sceneggiatore, doppiatore, regista e produttore. Conseguentemente, le sue serie animate Solar Opposites e Koala Man continueranno senza di lui.

Roiland ha creato Solar Opposites con Mike McMahan ed era la voce originale di Korvo, uno dei quattro protagonisti. Come avverrà dalla settima stagione di Rick and Morty, nella quale Roiland doppiava i due protagonisti del titolo, dalla quarta di Solar Opposites (la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione) il personaggio sarà interpretato da qualcun altro. Koala Man, disponibile su Hulu dallo scorso 9 gennaio, coinvolge Roiland principalmente come produttore esecutivo, mentre come doppiatore ha prestato la voce a un personaggio secondario - Chad Wagon - apparso in un solo episodio. La serie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione.

Le accuse contro Justin Roiland

Stando a quanto appreso da NBC News, all'inizio del mese Roiland è stato accusato di violenza domestica con lesioni corporali e di sequestro di persona per mezzo di minaccia, violenza o inganno da una donna della quale al momento non si conosce l'identità, fatti riconducibili a una vicenda avvenuta presumibilmente nel 2020. Roiland si è dichiarato non colpevole e non è stato trattenuto dalle autorità, ma dovrebbe tornare in tribunale il 27 aprile.