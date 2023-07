Justified torna in tv, ma senza Boyd: Walton Goggins spiega perché

News Serie TV

Il revival di 8 episodi Justified: City Primeval è in onda negli Stati Uniti da ieri sera.

Ieri sera, sull'americana FX sono andati in onda i primi due episodi di Justified: City Primeval, revival del crime drama neo-western di successo del 2010 Justified. La miniserie scrive una nuova pagina della storia di Raylan Givens, interpretato ancora una volta da Timothy Olyphant. Si è fatta subito sentire, però, l'assenza di Boyd Crowder, lo storico rivelare di Raylan con il volto di Walton Goggins, all'epoca nominato all'Emmy per questo ruolo. Il nome dell'attore non è stato mai pronunciato durante le settimane e i mesi che ci hanno portato a questo atteso ritorno. Tuttavia, pare che tra i fan la speranza di rivedere Boyd persistesse. Ora è lo stesso Goggins a confermare che non ci sarà, spiegando anche perché.

Justified: City Primeval, Walton Goggins spiega la sua assenza

Di fatto, Justified: City Primeval tiene la storia di Raylan Givens a debita distanza dal Kentucky e dalla famiglia criminale Crowder. Lui vive ancora a Miami, dove lo avevamo lasciato alla fine di Justified, e ha tutta l'aria di essere un anacronismo ambulante mentre bilancia le sue giornate lavorando come U.S. Marshal con le sue responsabilità come padre part-time della figlia quindicenne, Winona (interpreta da Vivian Olyphant, figlia di Timothy). Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida lo porta a Detroit, nel Michigan, dove incontra Clement Mansell (Boyd Holbrook, Narcos), il suo nuovo antagonista, un fuorilegge violento e sociopatico che è già sfuggito alle grinfie dei migliori uomini di legge di Detroit e mira a farlo di nuovo. L'avvocatessa di Mansell, Carolyn Wilder (Aunjanue Ellis, Lovecraft Country), originaria di Motor City, ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, sebbene si trovi tra l'incudine e il martello. Con i tre personaggi in rotta di collisione nel classico stile Elmore Leonard (Justified: City Primeval trae ispirazione dal suo romanzo Sfida a Detroit), è lecito chiedersi chi di loro uscirà vivo da questa vicenda.

Intervistato da TheWrap, Walton Goggins, oggi tra gli interpreti della comedy di HBO The Righteous Gemstones e di recente anche in Sono vergine di Prime Video, ha spiegato che la decisione di non riprendere il ruolo del malvagio Boyd Crowder non è stata "unilaterale", aggiungendo: "C'è una stagione, più o meno, per tutto" e "Questo non è il luogo e il momento giusti". Sembra quindi che escluderlo da City Primeval sia stata più che altro un'esigenza creativa. Cosa che non impedisce all'attore di "non vedere l'ora di vederla, e di rivedere Raylan Givens. Tim è un attore davvero straordinario e Boyd Holbrook - lo adoro. Ci sarò. La guarderò fino alla fine".