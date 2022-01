Justified torna in tv! Il sequel, con Timothy Olyphant protagonista, ordinato a FX

News Serie TV

L'attore riprenderà il ruolo di Raylan Givens in una nuova storia ispirata da Sfida a Detroit di Elmore Leonard.

Mentre Showtime registra i suoi migliori dati di ascolto di sempre con il revival di Dexter, FX prova a fare lo stesso annunciando il ritorno in tv di una delle sue serie più iconiche, anche uno dei crime drama più appassionanti mai prodotti. Justified, serie conclusasi nel 2015 dopo sei stagioni, tornerà con un nuovo capitolo - intitolato Justified: City Primeval - del quale il nominato a tre Emmy Timothy Olyphant sarà ancora una volta il protagonista nei panni dell'agente federale Raylan Givens.

I dettagli di Justified: City Primeval

L'originale Justified si basava sulle storie di Raylan Givens scritte dallo straordinario Elmore Leonard, in particolare sul racconto Fuco in buca. Justified: City Primeval non sarà da meno e porterà sullo schermo una storia ispirata dal romanzo Sfida a Detroit (City Primeval: High Noon in Detroit nella versione originale), il cui protagonista non è Raylan ma il detective della omicidi Raymond Cruz. Ancora a Miami, dove si è trasferito nel finale di Justified, Raylan è un anacronismo ambulante che bilancia la sua vita come agente federale con le sue responsabilità come padre part-time della figlia quattordicenne, Winona. I suoi capelli sono più grigi, il suo cappello è più ammaccato e la strada davanti a lui è diventata improvvisamente molto più corta di quella alle sue spalle.

Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida porta Raylan a Detroit, dove incontra Clement Mansell, Il Selvaggio dell'Oklahoma come lo chiamano tutti, un violento e sociopatico che, sfuggito alle grinfie dei migliori di Detroit già una volta, mira a farlo di nuovo. L'avvocato di Mansell, Carolyn Wilder, originaria di Motor City (come viene soprannominata Detroit), ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, sebbene si ritrovi in trappola tra un agente e un criminale, ma sa come fare il proprio gioco. In rotta di collisione nel classico stile Elmore Leonard, non ci resta che attendere per scoprire chi ne uscirà vivo.

Le dichiarazioni

La sceneggiatura di Justified: City Primeval è nelle mani di Dave Andron e Michael Dinner, tra gli sceneggiatori e produttori esecutivi della serie originale. Entrambi ne saranno i produttori esecutivi con Olyphant e l'ideatore di quest'ultima Graham Yost, mentre Dinner ne curerà anche la regia. In un comunicato, il presidente di FX Entertainment Eric Schrier ha così commentato l'iniziativa: "Justified è stata una delle serie più acclamate dalla critica dell'ultimo decennio e un adattamento del lavoro di Elmore Leonard portato alla vita magistralmente da Timothy Olyphant nei panni di Raylan Givens, Graham Yost e dall'intero team di produttori, sceneggiatori, registi e attori. Il fatto che questo gruppo si riunisca di nuovo con Tim in una nuova e diversa storia di Elmore Leonard è elettrizzante".