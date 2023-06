Justified: Nel trailer ufficiale del revival Raylan Givens torna alle vecchie abitudini per proteggere ciò che gli è più caro

News Serie TV

Il revival del crime drama di culto con Timothy Olyphant andrà in onda negli Stati Uniti su FX dal 18 luglio.

Dopo tutti questi anni lontano dalle scene, cosa spinge Raylan Givens ad esporsi nello stesso modo implacabile e imprevidente dei suoi gloriosi anni in Justified? Qualcosa di molto grave, evidentemente. Il 18 luglio (negli Stati Uniti su FX), il nominato agli Emmy Timothy Olyphant riprenderà il suo personaggio televisivo più amato in Justified: City Primeval, revival dell'apprezzato crime drama conclusosi nel 2015. E, come si può vedere nel trailer ufficiale appena rilasciato, Raylan torna in azione e si spinge ancora una volta oltre i limiti del consentito a un uomo della legge per proteggere anche... sua figlia.

Justified: City Primeval, un nuovo caso per Raylan Givens

Ispirata dal romanzo del defunto Elmore Leonard Sfida a Detroit, Justified: City Primeval è ambientata 15 anni dopo le precedenti vicende di Raylan Givens. Dopo essersi lasciato alle spalle le vallate del Kentucky nel finale di Justified, lui vive ancora a Miami, dove sta bilanciando la sua vita come U.S. Marshal con le sue responsabilità come padre part-time della figlia quindicenne, Winona (interpreta da Vivian Olyphant, figlia di Timothy). Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida, però, porta Raylan a Detroit, dove incontra il sociopatico Clement Mansell (Boyd Holbrook, Narcos), un fuorilegge e assassino che sfuggito alle grinfie dei migliori di Detroit mira a farlo di nuovo. Winona è al seguito del padre e non passa molto prima che colui che è anche conosciuto come "Il Selvaggio dell'Oklahoma" si accorga di lei.

Nella serie recita anche Aunjanue Ellis (Lovecraft Country) con il ruolo di Carolyn Wilder, l'avvocatessa di Mansell originaria di Motor City, la quale ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, sebbene si trovi tra l'incudine e il martello. Adelaide Clemens (Rectify) interpreta Sandy, la fidanzata del criminale, mentre Marin Ireland (Sneaky Pete), Victor Williams (The Affair) e Norbert Leo Butz (Bloodline) sono rispettivamente un'agente e due detective della polizia di Detroit. Completa il cast Vondie Curtis-Hall (For the People) con il ruolo del proprietario di uno storico bar.