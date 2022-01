Justice U: Una nuova serie DC, con il Diggle di David Ramsey protagonista, in sviluppo a The CW

News Serie TV

Se ordinata, diventerebbe l'ottava serie del media franchise di successo Arrowverse.

L'Arrowverse potrebbe espandersi ulteriormente a The CW. La rete americana sta lavorando con gli sceneggiatori Michael Narducci (The Vampire Diaries) e Zoanne Clack (Grey's Anatomy) allo sviluppo di Justice U, una nuova serie, spin-off di Arrow, con il veterano di quest'ultima David Ramsey nuovamente nei panni di John Diggle.

Justice U: Cosa sappiamo della nuova serie

Il progetto sembra affievolire ancora di più le speranze dei molti fan di Arrow e dell'Arrowverse di vedere Diggle diventare una Lanterna Verde, come una certa, misteriosa scena nel finale della serie su Oliver Queen/Green Arrow aveva invece alimentato. Un primo avvertimento in tal senso ci era stato dato la scorsa stagione, quando Ramsey aveva ripreso il suo personaggio per un tour nelle altre serie del media franchise, incluse Superman & Lois, The Flash e Batwoman, con quest'ultima pronta a ospitarlo anche quest'anno.

Dopo aver passato anni a combattere al fianco di eroi mascherati, in Justice U, John Diggle intraprenderà una nuova missione: reclutare cinque giovani meta-umani che vivono sotto copertura come matricole in una prestigiosa università dove, sotto la sua supervisione, saranno educati e formati per diventare gli eroi di domani.

Se The CW deciderà di procedere con la produzione dell'episodio pilota, Ramsey ne sarà anche il regista. Poi, se la serie fosse ordinata, diventerebbe l'ottava dell'Arrowverse dopo Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow, Black Lightning, Batwoman e Superman & Lois. Lo scorso martedì, la rete ha lanciato inoltre Naomi, adattamento dell'omonimo fumetto DC co-scritto dal leggendario Brian Michael Bendis al momento non direttamente legato alle storie del franchise.