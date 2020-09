News Serie TV

Jurassic World: Il trailer ufficiale e il nuovo poster della nuova serie d'animazione di Netflix

Carolina Mautone di 01 settembre 2020 7

Il servizio di video in streaming ha rilasciato anche un sito interattivo per entrare nelle atmosfere della serie in arrivo il 18 settembre.

Una nuova avventura è ormai alle porte. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e una nuova locandina di Jurassic World: Nuove avventure, la nuova serie animata disponibile in streaming dal prossimo 18 settembre. Nell'attesa, il servizio ha lanciato anche uno speciale sito interattivo, con tanti contenuti per iniziare a entrare in confidenza con la serie: da un videogame in stile 8 bit, a mini giochi da scaricare, ad avvincenti storie sui dinosauri e altro ancora. La trama di Jurassic World: Nuove avventure Conosciuta nella versione originale con il titolo Jurassic World: Camp Cretaceous, Jurassic World: Nuove avventure è ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World e segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l'isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso. I produttori e le voci italiane Scritta da Scott Kreamer e Aaron Hammersley, Jurassic World: Nuove avventure è prodotta dallo studio di animazione DreamWorks Animation e vanta tra i suoi produttori esecutivi Steven Spielberg, regista del primo Jurassic Park e del capitolo successivo, oltre a Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras. I doppiatori che prestano la voce ai protagonisti, nella versione italiana, sono: Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave).

di Carolina Mautone Giornalista professionista

Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa