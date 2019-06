Jurassic World diventa una serie animata per Netflix: Ecco il primo teaser trailer

Netflix annuncia l'arrivo nel 2020 di Jurassic World: Camp Cretaceous, nuova serie animata, creata in collaborazione con DreamWorks Animation, Universal Pictures e la Amblin Entertainment di Steven Spielbergs, basata sul film di successo del 2015 Jurassic World, a sua volta il reboot della popolarissima saga cinematografica degli anni '90 Jurassic Park.

Jurassic World: Camp Cretaceous, serie della quale il servizio di video in streaming ha già diffuso il primo teaser trailer, è ambientata durante la stessa timeline di Jurassic World e ruota attorno a sei adolescenti scelti per un'esperienza irripetibile in un nuovo campeggio situato sulla costa opposta di Isla Nublar, dove però restano bloccati quando i dinosauri devastano l'isola. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, i protagonisti, pressoché degli estranei, devono imparare a fare gruppo per sopravvivere.

Scott Kreamer (Pinky Malinky) e Lane Lueras (Kung Fu Panda: Le zampe del destino) firmano le sceneggiature e ne saranno i produttori esecutivi insieme con Spielberg, Frank Marshall e Colin Trevorrow. Zack Stentz (Thor) dà il suo contributo come consulente di produzione.