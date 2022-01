Julian McMahon lascia FBI Most Wanted: Le ragioni in una lettera

News Serie TV

Interprete da tre stagioni dell'agente speciale Jess LaCroix, l'attore lascerà il procedurale in un episodio in onda a marzo.

Per i fan di FBI: Most Wanted è arrivata come una doccia gelata, inaspettata e pesantissima, la notizia che il procedurale di successo di CBS perderà il suo protagonista, Julian McMahon, prima di concludere la terza stagione. Interprete sin dal primo episodio dell'agente speciale e leader della Fugitive Task Force Jess LaCroix, McMahon è il secondo membro del cast originario a lasciare la serie in questa terza stagione dopo Kellan Lutz (interprete di Ken Crosby), per ragioni che ha spiegato in una lettera-comunicato.

FBI: Most Wanted, il comunicato di Julian McMahon

"Negli ultimi mesi, i produttori di FBI: Most Wanted e io abbiamo discusso della mia partenza dalla serie in favore di ulteriori opportunità creative e della transizione del mio personaggio Jess LaCroix", ha detto l'attore 53enne. "Queste conversazioni costanti ci hanno dato la possibilità di orchestrare un modo semplice e produttivo per me di lasciare lo show. Vorrei esprimere la gratitudine e l'ammirazione che ho avuto nel lavorare con Dick Wolf e Peter Jankowski. Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto insieme e ho messo lo sviluppo di questo show, e del mio personaggio, Jess, in cima alla mia lista di esperienze professionali. Auguro alla serie, al suo cast e alla troupe il più grande successo in futuro. Sono grato di avere avuto l'opportunità di interpretare Jess; è un brav'uomo".

L'ultimo episodio di McMahon andrà in onda tra poco più di un mese, l'8 marzo. Stando alle indiscrezioni, l'ora dovrebbe introdurre al pubblico un nuovo leader del team, per riempire il vuoto lasciato dalla partenza di LaCroix. In un comunicato, l'ideatore e produttore esecutivo del franchise FBI Dick Wolf ha dichiarato: "Simo rattristati nel vedere Julian andare via. La sua interpretazione dell'agente Jess LaCroix è stata un fattore chiave nel successo di FBI: Most Wanted. Ci mancherà e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo".