Julia Roberts verso Amazon con la miniserie Charlotte Walsh Likes to Win

Potrebbe esserci una nuova produzione televisiva per Prime Video nel futuro professionale di Julia Roberts. Secondo Deadline, l'attrice premio Oscar, che non riprenderà il ruolo di Heidi Bergman nella seconda stagione dell'apprezzato thriller psicologico di Sam Esmail Homecoming, è in trattativa con Amazon Studios per il ruolo di protagonista in Charlotte Walsh Likes to Win, miniserie basata sull'omonimo romanzo di successo scritto da Jo Piazza.

Adattato dall'ideatore di Brothers & Sisters e The Slap Jon Robin Baitz, Charlotte Walsh Likes to Win racconta di una donna che vuole tutto (il potere politico, una relazione stabile, la felicità) e quindi deve decidere quanto sia disposta a sacrificare per ottenerlo. L'idealista Charlotte Walsh (il personaggio destinato alla Roberts) ha una posizione invidiabile nella Silicon Valley, ma sceglie di mollare tutto per tornare con suo marito e le loro tre figlie nella sua modesta città della Pennsylvania, in modo che possa candidarsi al Senato in un'elezione di midterm che deciderà l'equilibro del potere al Congresso. Inizialmente, Charlotte è sconvolta dal modo in cui il suo avversario politico sia disposto a giocare questa partita e dalla severità con la quale viene giudicata dai media. Mentre la tensione si ripercuote anche sulla sua famiglia, Charlotte deve capire fino a che punto mettere la propria ambizione davanti al resto quando l'opposizione scopre un segreto che potrebbe compromettere la sua candidatura.

Il progetto coinvolgerebbe Roberts anche in qualità di produttrice esecutiva, accanto a Baitz, Lisa Gillan, Marisa Gill, Laura Lewis, Paul Lee e Mark Roybal.