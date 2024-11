Jonathan Bailey assicura che ci sarà sempre per Bridgerton

News Serie TV

L'attore ha rivelato che tornerà sul set della serie tv questa settimana, per le riprese della quarta stagione.

Nonostante la storia del suo personaggio sia stata già raccontata e a Hollywood sia ormai tra gli attori più corteggiati, Jonathan Bailey non ha nessuna intenzione di voltare le spalle a Bridgerton, la serie che lo ha reso una celebrità internazionale. Contrariamente ad alcuni suoi ex colleghi, che hanno preferito fare un passo indietro e percorrere altre strade, l'interprete dell'affascinante Visconte Anthony Bridgerton ha colto l'occasione della sua ospitata al Late Night with Seth Meyers (dove ha promosso il nuovo film di cui è tra i protagonisti Wicked) per ribadire una volta in più che tornerà nella quarta stagione e continuerà a farlo finché sarà necessario.

Jonathan Bailey tornerà sempre in Bridgerton

Apparso di recente anche in un'altra serie di Netflix, Heartstopper, Bailey ha rivelato che si riunirà con la famiglia di Bridgerton "la prossima settimana". Mentre le riprese della quarta stagione sono in corso da settembre, stando alle sue parole, Bailey sarà di nuovo sul set del drama in costume proprio in questi giorni, riunendosi probabilmente anche con Simone Ashley, la quale solo poche settimane fa aveva confermato che riprenderà anch'essa il suolo, Kate Sharma, la dolce metà di Anthony. "Che cosa incredibile farne parte", ha aggiunto l'attore.

"Cambia ogni anno, sapete, ogni due anni", ha continuato Bailey riferendosi al cast principale in rotazione della serie. Lui e Ashley sono stati i protagonisti del secondo ciclo di episodi, mentre il quarto racconterà la storia d'amore tra Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretati da Luke Thompson e Yerin Ha. "Ci sarà molto spazio per l'arrivo di nuove persone e Luke e Yerin sono fantastici", ha aggiunto. "Tornerò sempre per un saluto".

Bridgerton: La trama della stagione 4

Disponibile in streaming nel 2026, la quarta stagione di Bridgerton rivolgerà l'attenzione al secondogenito bohémien della famiglia Bridgerton. Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un'affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Nel romanzo di Julia Quinn La proposta di un gentiluomo, Sophie è una ragazza caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, un conte di cui è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover fuggire. Anche in Bridgerton questo incontro cambierà ogni cosa nella vita di Benedict, e i fratelli Anthony e Colin non potranno che esserne orgogliosi.