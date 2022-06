Jon Bernthal è un American Gigolo nel teaser trailer della serie tv

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda prossimamente sull'americana Showtime.

La rete americana Showtime ha diffuso il teaser trailer della nuova serie American Gigolo, adattamento per il piccolo schermo dell'omonimo film di culto del 1980 con Richard Gere. Ambientata nei giorni nostri, la nuova interazione mette al centro della scena Jon Bernthal, attore conosciuto per i suoi trascorsi in The Walking Dead, The Punisher e la più recente We Own This City.

La trama e il cast di American Gigolo

In onda prossimamente, American Gigolo segue Bernthal nei panni di Julian Kaye, un uomo uscito di prigione 15 anni dopo una condanna ingiusta. Mentre affronta rapporti complicati con la sua innamorata di allora Michelle (Gretchen Mol, Boardwalk Empire), la madre tormentata e le persone che lo hanno tradito, Julian lotta per trovare il proprio posto nell'odierna industria del sesso di Los Angeles.

Con l’aiuto della detective Sunday (Rosie O'Donnell, SMILF), Julian cerca di scoprire la verità sull'organizzazione che anni fa lo ha fatto finire in prigione, rivelando l'esistenza di una cospirazione molto più grande di quanto pensassero. A tutti loro si aggiungono gli altri membri del cast Lizzie Brocheré (American Horror Story), Gabriel LaBelle (Dead Shack), Leland Orser (Berlin Station) e Wayne Brady (How I Met Your Mother).