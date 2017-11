Johnny Galecki confermato nel revival di Pappa e ciccia

Johnny Galecki apparirà nel revival di Pappa e ciccia, parola di Roseanne Barr. Con un messaggio su Twitter poi cancellato, l'attrice che nella sitcom veste i panni di Annarosa ha confermato che la star di The Big Bang Theory riprenderà il ruolo di David Healy in uno dei 9 nuovi episodi attesi su ABC per il prossimo anno.

"Abbiamo ritrovato il nostro Johnny Galecki in questo episodio di Roseanne - che gioia lavorare con un attore così profondamente empatico", aveva scritto Barr secondo Entertainment Tonight. "È stato molto emozionante per ciascuno di noi". Poi ha aggiunto: "Questa stagione di Roseanne non è altro che un sogno diventato realtà per una vecchia signora della commedia che ha combattuto duramente per onorare la gente della classe operaia in America. I ragazzi che interpretano i miei nipoti nello show sono attori fantastici e sono innamorata di tutti e tre. Sono tutti delle star!".

Il coinvolgimento di Galecki è stato in forse fino all'ultimo per via della sua agenda fitta d'impegni nella sitcom di successo di CBS The Big Bang Theory. Il suo personaggio in Pappa e ciccia, l'educato e premuroso David, è sposato con Darlene (Sara Gilbert), con la quale ha ora due figli: Harris, di 14 anni, e Mark, di 8, interpretati rispettivamente da Emma Kenney (Shameless) e dall'esordiente Ames McNamara.