Jodie Turner-Smith è Anna Bolena nella prima foto della serie tv

Anne Boleyn è attesa in tv sulla britannica Channel 5 entro la fine del 2021.

La rete britannica Channel 5 ha diffuso la prima foto ufficiale di Jodie Turner-Smith (Nightflyers, The Last Ship) nei sontuosi panni di una delle tante - ma senz'altro la più famosa - sfortunate mogli di Re Enrico VIII, Anna Bolena, nella sua nuova serie tv storica. Anne Boleyn sarà un thriller psicologico di tre episodi e andrà in onda nel Regno Unito nella seconda parte di quest'anno.

Anne Boleyn: La serie tv con Jodie Turner-Smith

Scritta da Eve Hedderwick Turner e diretta da Lynsey Miller, Anne Boleyn racconta la celebre storia della regina consorte d'Inghilterra e Irlanda, seconda moglie di Enrico VIII, dalla sua non-così-scontata prospettiva, concentrandosi sulla sua battaglia per rimanere in vita negli ultimi mesi della sua esistenza, per proteggere il futuro di sua figlia e sfidare il patriarcato mentre la sua esecuzione incombe.

Il resto del cast include Amanda Burton (Marcella), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Thalissa Teixeira (Baghdad Central), Barry Ward (White Lines) e Jamael Westman (Animals).