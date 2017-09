Jim Carrey in tv con la comedy Kidding

Sedici anni dopo In Living Color, Jim Carrey torna in tv da protagonista con Kidding, comedy della durata di mezz'ora della quale la rete americana Showtime ha subito ordinato una prima stagione di 10 episodi, tutti diretti da Michel Gondry, premio Oscar per Se mi lasci ti cancello, film del 2004 del quale Carrey era il protagonista con Kate Winslet.

Kidding racconta la storia di Jeff (Carrey), un'amata star della tv per bambini la quale ha interpretato il ruolo di Mr. Pickles in un brand multimilionario. Quando la sua famiglia - che include sua moglie, i loro due figli, sua sorella e il padre - comincia a implodere, Jeff non riesce a trovare una fiaba, una favola o un pupazzo capace di guidarlo attraverso questa crisi, che peggiora più velocemente della sua capacità di fronteggiarla. Il risultato è il ritratto di un uomo gentile che, in un mondo crudele, affronta la lenta perdita della sanità mentale in modo tanto esilarante quanto straziante.

"Nessuno si cala in un personaggio come fa Jim Carrey, e questo ruolo - che è come vedere [il personaggio della filastrocca di Mamma Oca] Humpty Dumpty dopo la caduta - porterà il pubblico del piccolo schermo a chiedersi come si possa aver fatto a meno di lui fino a questo momento", commenta il presidente di Showtime David Nevins in un comunicato. "Con il suo collega di Se mi lasci ti cancello Michel Gondry a bordo come regista, ci dirigiamo verso un'esperienza magnetica, vulcanica ed emozionante".

Carrey, che per Showtime già produce la comedy recentemente rinnovata per una seconda stagione I'm Dying Up Here, sarà anche uno dei produttori esecutivi di Kidding insieme con la star di Arrested Development e Ozark Jason Bateman, tra gli altri. La sceneggiatura porta la firma di Dave Holstein, in passato dietro le quinte di Weeds, Aiutami Hope! e della stessa I'm Dying Up Here.