Jessica Jones 3: L'ultimo trailer dell'ultima stagione

Con la terza stagione di Jessica Jones, disponibile dal 14 giugno, si chiude (probabilmente per sempre) l'idillio durato quattro anni e 158 episodi tra Marvel e Netflix. Cancellate tutte le produzioni dedicate agli eroi della Cada delle Idee, al servizio di video in streaming resta da proporre l'ultimo capitolo della storia del personaggio interpretato da Krysten Ritter, del quale è stato diffuso il trailer ufficiale.

La clip punta i riflettori sul nuovo nemico giurato di Jessica Jones, Gregory Salinger, un individuo altamente intelligente e con le idee piuttosto chiare su cosa fare di lei, colpevole di non aver colto l'enorme vantaggio che le è stato dato. Per fermarlo, Jessica e Trish (Rachael Taylor) sono costrette a riparare il loro rapporto danneggiato, sebbene una perdita devastante finisca col riportare in superficie le loro idee di eroismo contrastanti, mettendole di nuovo una contro l'altra.