Jessica Capshaw torna in Grey's Anatomy! Ecco cosa sappiamo

Annunciate inoltre due nuove guest star nella stagione 20: Natalie Morales e Freddy Miyares.

Dopo tanti addii, qualcuno finalmente sta per tornare! ABC ha annunciato che Jessica Capshaw riprenderà il ruolo della Dott.ssa Arizona Robbins nell'imminente ventesima stagione di Grey's Anatomy. L'attrice, interprete del chirurgo pediatrico del Grey Sloan Memorial Hospital tra le stagioni 5 e 14, vista l'ultima volta nella serie nel maggio del 2018, tornerà come guest star in un ciclo che, ricordiamo, sta arrivando in tv in forte ritardo e si comporrà di soli 10 episodi a causa dei recenti scioperi a Hollywood.

Grey's Anatomy 20: Il ritorno di Arizona Robbins e non solo

Al momento non si sa in quanti episodi della stagione 20 Arizona Robbins apparirà esattamente. L'ultima volta che l'abbiamo vista, la dottoressa aveva lasciato Seattle per trasferirsi a New York, affinché sua figlia potesse stare più vicina all'altra madre, la Dott.ssa Callie Torres (Sara Ramirez).

Come era stato annunciato precedentemente, nei prossimi episodi rivedremo anche Alex Landi, interprete del Dott. Nico Kim. L'attore, che aveva lasciato il cast nel maggio del 2022, in uno degli ultimi episodi della stagione 18, aveva detto addio al suo fidanzato, il collega Levi Schmitt (Jake Borelli, ancora nello show) e aveva accettato un lavoro lontano dal Grey Sloan.

Nel frattempo, sono state annunciate due nuove aggiunte al cast: Natalie Morales (Dead to Me) e Freddy Miyares (The L Word: Generation Q) interpreteranno un ruolo da guest star. La prima vestirà i panni di Monica Beltran, un chirurgo pediatrico il cui pragmatismo e la cui lucidità l'hanno resa una delle migliori nel suo campo. La sua volontà di oltrepassare i limiti può essere ammirevole o irritante, ma è sempre mirata a fornire le migliori cure ai suoi pazienti. Che sia proprio lei a chiedere l'aiuto della Robbins in un caso medico? Miyares sarà invece Dorian, un simpatico paziente il cui futuro diventa un grande punto interrogativo in seguito a un grave incidente.

Grey's Anatomy: La stagione 20 e la questione Ellen Pompeo

In onda negli Stati Uniti dal 14 marzo (presumibilmente in contemporanea in Italia su Disney+), la stagione 20 di Grey's Anatomy segnerà il debutto della produttrice esecutiva Meg Marinis come nuova showrunner dopo il passo indietro di Krista Vernoff. Una delle grandi questioni sarà, ancora una volta, la presenza di Ellen Pompeo e della sua Meredith Grey, dal ciclo precedente meno coinvolta nella realizzazione della serie. Stando a quanto appreso da The Hollywood Reporter, questa stagione l'attrice apparirà in almeno quattro episodi, con la possibilità di aggiungerne altri. Che è meglio di nessuno, come invece si temeva.

Pompeo ha smesso di essere un membro del cast regolare di Grey's Anatomy al fine di esplorare nuove opportunità professionali. Tra le prime c'è una miniserie di Hulu ancora senza titolo attualmente in pre-produzione. Basato su una sconvolgente storia vera, il drama racconta di una coppia del Midwest che adotta quella che crede sia una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo e, crescendola, inizia a credere che potrebbe non essere chi dice di essere. Mentre mettono in discussione la sua storia, si trovano di fronte a difficili domande su quanto sono disposti a fare per difendersi, cadendo in una battaglia combattuta sui tabloid e nelle aule di tribunale che finisce col condizionare anche il loro matrimonio.