Jesse Williams lascia Grey's Anatomy per Broadway: Addio Dott. Jackson Avery?

Da aprile, l'attore sarà sul palcoscenico con il remake di Take Me Out.

Non c'è pace per i fan di Grey's Anatomy. Pochi giorni dopo l'improvvisa uscita di scena di Justin Chambers, che non riprenderà il ruolo del Dott. Alex Karev nei prossimi episodi della stagione 16, tra i fan del popolare medical drama di ABC si è temuto un altro imminente addio alla notizia che Jesse Williams, interprete dal lontano 2009 dell'affascinante Dott. Jackson Avery, si concentrerà sui suoi altri impegni nei prossimi mesi, più precisamente sul suo debutto a Broadway, dall'altra parte del Paese, con il remake di Take Me Out, lasciando intendere quindi che avrà meno tempo da dedicare ai pazienti del Grey Sloan Memorial Hospital. Tuttavia, la showrunner Krista Vernoff è subito intervenuta per rassicurarli, chiarendo che il suo sarà solo un arrivederci, e con un po' di impegno e fortuna, forse neppure questo.

"Sono a conoscenza [delle attività extracurricolari di Williams] dall'inizio della stagione e sono stata in grado di pianificare la trama" di conseguenza, ha detto Vernoff a TVLine. Tradotto in altre parole, il fatto che l'attore avrà altro di cui occuparsi si farà notare, ma meno di quanto si possa pensare o temere. La produttrice esecutiva ha spiegato che, grazie alla magia dei viaggi aerei, Jackson rimarrà a Seattle mentre Williams sarà a New York. "Jesse riuscirà a tornare un giorno alla settimana; lo stiamo facendo solo perché questo era importante per lui".

In effetti, diversamente dai colleghi che abbiamo visto lasciare le corsie dell'ospedale nel corso degli anni, Williams non ha nessuna fretta di lasciare il cast di Grey's Anatomy, come la scelta di farsi coinvolgere in un progetto diverso potrebbe invece far pensare. Lo scorso anno, l'attore ha accettato infatti di rinnovare il suo contratto in scadenza per altri due anni, fino alla già ordinata diciassettesima stagione. Nel frattempo, ricordiamo che i restanti episodi inediti della sedicesima andranno in onda in Italia, su FoxLife, dal 24 febbraio.