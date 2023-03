Jesse Spencer torna in Chicago Fire durante l'assenza di Taylor Kinney!

News Serie TV

L'attore apparirà in un prossimo episodio della stagione 11, in Italia di nuovo in onda su Sky Serie con gli inediti in primavera.

Non tutto il male vien per nuocere, a quanto pare. Jesse Spencer riprenderà il ruolo del vigile del fuoco Matt Casey in un imminente episodio della stagione 11 di Chicago Fire, riempiendo in qualche modo il vuoto lasciato da Taylor Kinney e dal suo Kelly Severide dopo la recente, improvvisa decisione dell'attore di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare una questione personale.

Chicago Fire 11: Il ritorno di Jesse Spencer

Spencer aveva lasciato la serie di successo di NBC nell'autunno del 2021, in occasione del 200° episodio. Il suo Casey aveva deciso di trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli del suo defunto migliore amico e collega Andy Darden, mantenendo nel frattempo una relazione a distanza (fuori dallo schermo) con Sylvie Brett (Kara Killmer). All'epoca l'attore spiegò di essersi "reso conto di fare tv da molto tempo. Ho fatto il conto e penso che questo sia il mio diciottesimo anno di televisione [tra Chicago Fire e Dr. House]. È stata una decisione difficile perché ho amato la serie dall'inizio, ma ci sono altre cose che vorrei fare in futuro, e c'è una famiglia di cui devo prendermi cura, e 18 anni sono tanti".

Avendo lasciato la porta aperta alla possibilità di un suo ritorno in futuro, Spencer lo aveva fatto poco tempo dopo, nel finale della decima stagione, per il matrimonio di Severide e Stella (Miranda Rae Mayo). Brett era lì con lui, ma la loro storia, purtroppo, non ha retto il peso della distanza: nella premiere di questa stagione, la coppia si è lasciata telefonicamente. Cosa attendere ora Casey? I motivi che lo riporteranno a Chicago non sono stati resi noti, mentre sappiamo che a coinvolgerlo sarà l'episodio 18. Il suo ritorno potrebbe o non potrebbe avere a che fare proprio con l'assenza di Severide, andato - attenzione alle anticipazioni! - molto lontano, fino all'Alabama, per seguire un programma di formazione sull'investigazione degli incendi dolosi. Questo ha lasciato il comandante Boden (Eamonn Walker) senza uno dei suoi uomini migliori, senza preavviso e non è chiaro ancora per quanto tempo.