Taylor Kinney ha lasciato Chicago Fire: Ecco cos'è successo nell'ultimo episodio

Negli Stati Uniti, è andato in onda l'episodio della stagione 11 che ha dato una motivazione all'assenza improvvisa del tenente Kelly Severide.

Un paio di mesi fa, la notizia della separazione tra l'attore Taylor Kinney e la serie di successo Chicago Fire aveva fatto gelare il sangue nelle vene di milioni di fan in giro per il mondo. Interprete sin dagli esordi nel 2012 del vigile del fuoco Kelly Severide, Kinney ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare una questione personale, mettendo produttori e sceneggiatori nella condizione di dover escogitare un modo per giustificare l'assenza improvvisa del personaggio. Ed è quello che è successo nell'episodio in onda la scorsa notte negli Stati Uniti, il quindicesimo della stagione 11. Ecco come sono andate le cose.

Chicago Fire 11: Perché Kelly Severide è uscito di scena?

Chiaramente, la lettura di quanto segue non è consigliata a chi preferisce non rovinarsi la sorpresa (in Italia, la programmazione dei restanti episodi inediti della stagione 11 è prevista in tarda primavera su Sky Serie). All'inizio dell'episodio Damage Control, nel quale si è parlato molto di Severide ma lui non è mai apparso, sua moglie Stella (Miranda Rae Mayo) si è ritrovata in un appartamento vuoto mentre il marito era via per un programma di formazione in Alabama sull'investigazione degli incendi dolosi. Come il capo dell'ufficio investigativo sugli incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago ha spiegato al comandante Boden (Eamonn Walker), evidentemente seccato di aver perso uno dei suoi uomini migliori con un solo giorno di preavviso, l'opportunità dell'ultimo minuto era semplicemente troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Tuttavia, il capitano Tom Van Meter ha aggiunto che quanto sta avvenendo non sta a significare che Severide si trasferirà all'OFI.

Sebbene i colleghi di Severide si siano mostrati felici per l'opportunità, Brett (Kara Killmer) ha detto di non invidiare Stella, perché sa quanto sia difficile mantenere una relazione a distanza. E non sappiamo per quanto tempo. Questo, infatti, è un punto che non è stato chiarito né da Kinney né della produzione, la quale non ha avuto alcun preavviso sulla decisione dell'attore di prendersi una pausa, trovandosi costretta a riscrivere le sceneggiature degli episodi successivi che prevedevano un suo coinvolgimento.