Jesse Lee Soffer torna subito in Chicago P.D., ma le cose non stanno come sperate

News Serie TV

Il poliziesco tornerà in onda in Italia, su Sky Serie, dal 15 novembre.

Jesse Lee Soffer non si terrà lontano da Chicago P.D. a lungo. A meno di un mese dall'uscita di scena del suo amato personaggio, il detective Jay Halstead, si apprende che l'attore tornerà sul set del poliziesco di successo di NBC, non per una visita alla moglie ed ex collega Hailey Upton (Tracy Spiridakos) ma per dirigere un episodio della stagione 10.

Chicago P.D. 10: Jesse Lee Soffer dirigerà un episodio

Variety riporta che Soffer farà per la prima volta un salto dietro la macchina da presa per dirigere il sedicesimo episodio della stagione, in onda il prossimo anno (in Italia la stagione 10 debutterà il 15 novembre su Sky Serie). Sebbene questo non colmerà l'assenza di Halstead, alla fine del terzo episodio - attenzione alle anticipazioni - voltato in Bolivia per dare la caccia ai peggiori signori della droga con l’Esercito dopo aver posato il distintivo in seguito a un caso che lo aveva messo di fronte alla realtà di non essere più lo stesso e di essere cambiato, almeno lo terrà vicino a Chicago in vista di un suo possibile ritorno in futuro. Che sembra provabile. "Non è per sempre", ha detto infatti Halstead alla moglie. "Sono otto mesi, forse un po' di più, ma ti giuro che ce la faremo perché sei l'amore della mia vita".

"Voglio ringraziare gli eccezionali fan per il loro incrollabile supporto negli ultimi 10 anni ed esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutti alla Wolf Entertainment, così come a Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, i miei compagni di cast e la nostra incredibile troupe", aveva detto Soffer ad agosto dopo l'annuncio della sua partenza da Chicago P.D. "Creare questo drama settimana dopo settimana è stato un lavoro d'amore per tutti coloro che ne fanno parte. Sarò sempre orgoglioso del tempo trascorso nei panni del detective Jay Halstead".