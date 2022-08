Jesse Lee Soffer lascerà Chicago P.D. durante la prossima stagione

News Serie TV

La stagione 10 sarà l'ultima per l'attore, nel cast del poliziesco sin dagli esordi nel 2014.

Una terribile notizia per i fan di Chicago P.D.: Jesse Lee Soffer, volto storico del poliziesco di successo di NBC, lascerà il ruolo del detective Jay Halstead nel corso della prossima, decima stagione. A rivelarlo è stato lo stesso attore in una nota pubblicata da Variety.

"Voglio ringraziare gli eccezionali fan per il loro incrollabile supporto negli ultimi 10 anni ed esprimere la mia più profonda gratitudine a Dick Wolf e a tutti alla Wolf Entertainment, così come a Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, i miei compagni di cast e la nostra incredibile troupe", ha scritto Soffer. "Creare questo drama settimana dopo settimana è stato un lavoro d'amore per tutti coloro che ne fanno parte. Sarò sempre orgoglioso del tempo trascorso nei panni del detective Jay Halstead".

In Chicago P.D. sin dagli esordi nel 2014, con la sua imminente partenza, Soffer contribuirà inevitabilmente a mettere la parola fine sugli Upstead, la coppia formata da Halstead e dalla collega dell'Intelligence Hailey Upton (interpretata da Tracy Spiridakos), che in uno dei primi episodi della stagione 9 (in Italia in onda ogni lunedì alle ore 21:20 su Italia 1 fino al 5 settembre) è convolata a nozze segretamente. Sappiamo nel frattempo che il prossimo ciclo di episodi darà più spazio all'agente Dante Torres, dopo la promozione di Benjamin Levy Aguilar a regolare. Si tratta dello stesso inesperto personaggio che la scorsa stagione Halstead ha preso sotto la propria ala come favore alla Platt.