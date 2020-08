Jennifer Aniston sfida Courteney Cox a biliardo ma la partita è un disastro: l'esilarante video

News Serie TV

Le ex colleghe di Friends si sono divertite a giocare insieme... ma con risultati molto diversi.

Jennifer Aniston ci penserà due volte, la prossima volta, prima di sfidare l'amica Courteney Cox a biliardo. L'attrice, rimasta nel cuore dei fan per il ruolo di Rachel in Friends, ha postato un divertente video sul suo account Instagram in cui la vediamo alle prese con una partita di biliardo insieme all'ex collega. Ma mentre le abilità di Cox sono subito evidenti, con diverse palline entrate in buca, quelle di Aniston lasciano a desiderare scatenando l'ironia dell'amica. Ecco il video (con sorpresa finale).









Fonte Video: account Instagram di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston non sa giocare a biliardo: Il video

Aniston, che tornerà presto sul set di The Morning Show, ha condiviso il video scrivendo "Gli amici non dovrebbero lasciare che gli Amici giochino a biliardo (specialmente quando fanno schifo)". Il riferimento, ovviamente, è alla sitcom di successo. Dal canto suo Cox, che nella clip osserva divertita i fallimentari tentativi della prima incapace di far andare in buca le palline, ha ricondiviso il video scrivendo: "Potrei aver passato una bella serata...ma la mia amica potrebbe essere più carina di così?".

La reunion di Friends è ancora rimandata

Intanto, l'attesa reunion che riporterà insieme nella stessa stanza (precisamente nel teatro 24 dei Warner Bros. Studio di Burbank, in California, lo storico set della serie) Aniston e Cox insieme a Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer è stata nuovamente rimandata. Ordinato la scorso febbraio, l'episodio speciale doveva essere girato a fine marzo. Tuttavia, in seguito al lockdown, Schwimmer aveva rivelato al The Tonight Show che le riprese erano state posticipate a metà agosto, aggiungendo che "aspetteremo fino a quando non sarà sicuro farlo". Ma la situazione ancora molto grave in cui versa il Paese ha incoraggiato HBO Max a posticipare nuovamente la produzione, questa volta al più presto in autunno. "Sfortunatamente è molto triste che abbiamo dovuto spostarla di nuovo ", ha detto la star di The Morning Show a Deadline. "Ma, abbiamo pensato, come facciamo a farla con il pubblico come volevamo? Questo è il problema. Non è un periodo sicuro. Punto", ha precisato.