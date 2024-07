Jennie Garth ricorda Shannen Doherty: Nonostante un rapporto "complicato, ci volevamo bene"

News Serie TV

La star di Beverly Hills, 90210 ci ha lasciato all'età di 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.

Nella puntata più recente del suo podcast, l'attrice ed ex studentessa di Beverly Hills, 90210 Jennie Garth si è presa un po' di tempo per ricordare la collega recentemente scomparsa Shannen Doherty, ammetando che, nonostante il loro rapporto sia stato a volte "complicato", ciò non significa che non si volessero bene e che non si prendessero cura l'una dell'altra.

Jennie Garth ricorda la sua ultima conversazione con Shannen Doherty

"Continuo a ricordare l'ultima cosa che mi ha detto", ha raccontato l'attrice al microfono di I Choose Me with Jennie Garth. "Non era altro che un esempio del fatto che, sebbene la nostra relazione a volte fosse complicata, o fosse a volte complicata da forze esterne che si insinuavano tra di noi, ci volevamo bene comunque". L'ultima volta in cui si sono parlate è stato quando lei, Doherty e altri membri del cast di Beverly Hills, 90210 si sono riuniti a una convention nostalgica degli anni '90, a settembre dello scorso anno. Doherty aveva accesso a un aereo privato e si era offerta di dare un passaggio a Los Angles a coloro che lo desideravano.

Garth ha detto di essersi sentita un po' ferita per non essere stata invitata, sebbene fosse in viaggio per New York, "ma è venuta da me proprio prima che se ne andassero, e mi ha detto: 'Stiamo per prendere questo aereo. Puoi venire con noi, Jennie'. Riesco a vederla mentre lo dice. Quella scena continua a ripetersi ancora e ancora nella mia mente".

L'attrice ha rivelato che Jason Priestley è stato "ovviamente" il primo a inviare un messaggio al gruppo del cast di 90210 dopo aver saputo della morte di Shannen, "dicendo semplicemente 'Vi voglio bene, ragazzi' e 'ciò è assurdo' e 'basta, niente più perdite'". La morte della Doherty, infatti, segue di cinque anni quella di Luke Perry. "Non ho mai voluto parlare pubblicamente della morte di Luke. Non ho pubblicato un post o altro", ha aggiunto Garth. "Semplicemente non sapevo come gestirlo e non mi sentivo in dovere di esprimere i miei sentimenti. Questo [la morte di Shannen Doherty] sembrava, non lo so, sembrava diverso ma uguale".

Nelle ore successive alla notizia della morte di Shannen Doherty, a 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno, Garth ha scritto su Instagram: "Sto ancora elaborando il mio immenso dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Il nostro legame era reale e onesto. Eravamo spesso in competizione l'una con l'altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era basato sul rispetto e l'ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto affettuosa e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore è a pezzi per la sua famiglia e per Bowie".