Jeff Daniels sarà il capo della polizia di una piccola città in Rust

La star di The Newsroom si riunisce con il co-ideatore di The Looming Tower Dan Futterman.

Jeff Daniels sarà il protagonista di un'altra serie tv! Premiato con l'Emmy per il suo ruolo in The Newsroom, una delle migliori produzioni televisive degli ultimi dieci anni, non smetteremo mai di ripeterlo, l'attore 64enne reciterà nel crime drama Rust, di cui la rete via cavo Showtime ha ordinato una prima stagione senza che sia stato prodotto un pilota.

Ordinata precedentemente da USA (dove era conosciuta con il titolo American Rust) e poi cestinata a causa dell'incapacità di trovare un protagonista adeguato, Rust segue Daniels nei panni di Del Harris, il capo della polizia di una piccola città nell'area sud-occidentale della Pennsylvania, all'interno della cosiddetta Cintura di Ruggine. Quando il figlio della donna che ama immensamente è accusato di omicidio, Harris si trova costretto a decidere cosa sia disposto a fare per proteggerlo.

La serie porta la firma di Dan Futterman, che ha già collaborato con Daniels in The Looming Tower. Entrambi ne saranno anche i produttori esecutivi. In un comunicato, il co-presidente dell'Entertainment di Showtime Gary Levine ha dichiarato: "Jeff Daniels è un gigante sul palcoscenico e sullo schermo e Dan Futterman uno sceneggiatore straordinario, e non potremmo essere più entusiasti di averli insieme a Showtime. Con personaggi vibranti ritratti in un imprevedibile caso di omicidio, Rust racconta la rilevante e toccante storia umana della corrosione del sogno americano".