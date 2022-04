Jared Padalecki torna sui social dopo il grave incidente stradale: "Sono molto fortunato"

News Serie TV

L'attore rivela che potrebbe tornare sul set di Walker in settimana.

Nei giorni scorsi, la star di Supernatural Jared Padalecki è rimasta coinvolta in un "gravissimo incidente stradale", come rivelato dall'ex collega e amico Jensen Ackles durante la Supernatural Convention di East Brunswick, dove anche Padalecki doveva essere presente. Ackles ha aggiunto che l'ex Sam Winchester, ora il volto di Cordell Walker in Walker, "è fortunato a essere vivo" e che si sta riprendendo a casa. Dopo giorni di silenzio in seguito al messaggio con il quale aveva annunciato la sua assenza alla convention, l'attore è tornato sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni e ringraziarli dell'affetto dimostratogli.

Il messaggio di Jared Padalecki

"Ciao a tutti! Voglio ringraziare ognuno di voi per la grande dimostrazione d'affetto", ha scritto Padalecki su Twitter. "Sono decisamente in via di guarigione e spero di tornare a girare questa settimana. Sono molto fortunato ad aver ricevuto le migliori cure ed essere circondato da persone che mi amano. Davvero grazie a tutti".

Durante il suo intervento, Ackles aveva precisato di avere avuto dall'amico il permesso di condividere la notizia del suo incidente in quell'occasione e aveva fornito qualche dettaglio in più sull'accaduto, ovvero che Padalecki non stava guidando ma si trovava sul sedile del passeggero, che non ci sono state vittime e che a salvarlo sono stati probabilmente gli airbag. Aveva detto inoltre che il recupero di Padalecki sta andando bene e che riesce a muoversi.