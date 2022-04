Jared Padalecki coinvolto in un "gravissimo" incidente stradale

News Serie TV

Ad annunciarlo è stato l'amico ed ex co-star di Supernatural Jensen Ackles.

La star Supernatural e Walker Jared Padalecki è rimasta coinvolta recentemente in un grave incidente stradale che gli è quasi costato la vita. A rivelarlo è stato l'ex collega e amico Jensen Ackles durante la Supernatural Convention di East Brunswick nel fine settimana, alla quale entrambi erano stati invitati.

Jared Padalecki: Le condizioni dopo l'incidente

"Non so se avete saputo cos'è successo; ha avuto un gravissimo incidente stradale", ha spiegato Ackles ai fan in apprensione dopo la notizia che Padalecki aveva cancellato la sua apparizione. "Non stava guidando. Era sul sedile del passeggero ed è fortunato a essere vivo" ha continuato Ackles, aggiungendo che fortunatamente "non ci sono state vittime". L'attore ha detto poi che l'amico "è a casa a riprendersi" e di essere incredulo "che non sia in ospedale in questo momento perché ho visto la macchina... Quell'airbag gli ha dato un bel colpo. Ha detto una cosa tipo 'Mi sento come se avessi fatto 12 round con Tyson'". Infine, ha rassicurato i fan dicendo loro che le cose "stanno andando bene", che Padalecki "riesce a muoversi" nonostante un "incidente stradale davvero, davvero brutto" e che "tornerà presto con noi", incoraggiando tutti a tenerlo nei loro pensieri e mandargli messaggi d'affetto. "Tornerà a incasinare aste per il microfono prima che ce ne accorgiamo. Sarà fantastico", ha concluso.

I fan di Supernatural e in generale di Jared Padalecki hanno subito dato seguito all'appello di Ackles, con gli hashtag #WeLoveYouJaredPadalecki e #GetWellSoonJared diventati di tendenza su Twitter durante il fine settimana. Al momento né l'attore né il suo portavoce hanno rilasciato una dichiarazione, né sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze e le dinamiche dell'incidente. Padalecki aveva annunciato la sua assenza alla Supernatural Convention lo scorso giovedì, quindi è ragionevole pensare che il sinistro si sia verificato prima di quella data.