Jane the Virgin potrebbe concludersi con la quinta stagione

Nonostante le medie d'ascolto piuttosto sofferenti, Jane the Virgin non sembrerebbe rischiare il rinnovo per un quinto ciclo di episodi, sebbene questo potrebbe essere l'ultimo stando alle recenti dichiarazioni della protagonista Gina Rodriguez.

Intervenuta domenica al Create & Cultivate and Fossil Women To Watch di Austin, in Texas, la star e co-produttrice esecutiva, premiata con il Golden Globe per il suo ruolo nella serie di The CW, ha detto: "Quando è arrivato il momento di dirigere Jane the Virgin, in quanto protagonista della serie, in quanto donna, in quanto latina, ho pensato: 'Devo farlo nel miglior modo possibile'". Esperienza che l'attrice ha definito "incredibile", per un episodio - il decimo della quarta stagione, in onda negli Stati Uniti lo scorso febbraio - che si è rivelato poi "il più seguito della stagione". Un successo tale che Rodriguez sta pensando di tornare di nuovo dietro la macchina da presa il prossimo anno, in quella che ha definito "la nostra ultima stagione".

Mentre nessun commento è stato per ora rilasciato da The CW, ricordiamo che Jane the Virgin è purtroppo una delle serie meno seguite della rete, complice la programmazione nella difficile serata del venerdì. Con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.25, il dramedy precede di poco Crazy Ex-Girlfriend (0.22), Dynasty (0.21) e Valor (0.21).