Jane Fonda ci dà una lezione sulla vecchiaia: "Chi se ne frega? Sono ancora viva e lavoro"

Nel promuovere gli ultimi episodi di Grace and Frankie, in arrivo su Netflix questo venerdì, l'attrice premio Oscar ha parlato con franchezza della morte: "Non mi preoccupa più di tanto".

Jane Fonda ci regala, ancora una volta, una delle sue perle di saggezza. Ospite dello show di CBS Sunday Morning per promuovere gli episodi finali della settima e ultima stagione della serie Grace and Frankie (in arrivo su Netflix questo venerdì, 29 aprile), l'attrice ottantaquattrenne ha parlato apertamente del suo rapporto con la vecchiaia e con il suo corpo ora che si è lasciata alle spalle molte primavere. "Sono assolutamente consapevole di essere vicina alla morte. Ma la cosa non mi preoccupa più di tanto", ha detto aggiungendo di sentirsi comunque fortunata per essere in grado di reggersi sulle sue gambe e di continuare a fare il suo lavoro di attrice.

"Si può essere vecchi a 60 anni, e giovani a 85", le forti dichiarazioni di Jane Fonda

L'interprete della combattiva Grace nella comedy di Netflix si è soffermata in particolare sul rapporto che ha ora con il suo corpo. "Quello che mi infastidisce è che il mio corpo, in fondo, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, la mia spalla non è mia. Stai guardando qualcuno che è me da qui in su", ha spiegato l'attrice indicando il proprio volto.

Uno dei temi affrontati in Grace and Frankie, che in sette stagioni ha raccontato le disavventure delle amiche Grace e Frankie (Lily Tomlin) dopo che i loro mariti (Sam Waterston e Martin Sheen) hanno fatto coming out e si sono messi insieme, è proprio il saper affrontare con il sorriso gli anni che passano. Per l'attrice l'età, in fondo, è solo un numero. "Il fatto è che sono viva e relativamente in salute, nonostante l'età. Sono viva e lavoro, quindi chi se ne frega delle mie vecchie articolazioni? Ok, non posso più sciare, andare in bicicletta o correre? Capirai. Si può essere davvero vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni. Quindi, salute!", ha detto con franchezza Fonda, che ricorderete sicuramente anche come guru dell'aerobica negli anni '80.

Grace and Frankie: Cosa ci aspetta negli ultimi episodi

Negli ultimi episodi di Grace and Frankie le due protagoniste torneranno a mostrare a se stesse, alle loro famiglie e ai loro fan cosa significa vivere la vita al massimo, senza paura e senza scuse. Dopo sette stagioni di risate, lacrime, stabilizzatori dell'umore e molto altro, potrebbero forse sentirsi vicino al traguardo sebbene Grace dica all'amica, nel trailer ufficiale: "Non abbiamo ancora finito. Il meglio deve ancora arrivare". Guardatelo qui sotto.