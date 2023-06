Jack Ryan: Da oggi su Prime Video l'ultima missione, la più pericolosa

News Serie TV

Jack Ryan 4: Gli ultimi sei episodi della serie tv con John Krasinski in streaming ogni venerdì su Prime Video.

Tra i tanti, tantissimi addii a cui stiamo assistendo quest'anno, tra una manciata di settimane ci sarà anche quello di Tom Clancy's Jack Ryan. La serie ad alta tensione basata sui personaggi del Ryanverse creati dal grande Tom Clancy, il primo grande successo di Prime Video senza del quale probabilmente non ci sarebbero state tante altre storie analoghe (in vista dell'imminente astinenza, ci limitiamo a suggerirvi Reacher e Terminal List), torna in tv con una breve quarta stagione, l'ultima, ogni venerdì con un doppio episodio da oggi, 30 giugno, fino al 14 luglio. Una missione molto pericolosa, la più pericolosa, attende il protagonista interpretato da John Krasinski. Questa volta la minaccia sarà sia interna che esterna, e varrà la pena seguire con attenzione le vicende perché a un certo punto, da qualche parte nel racconto, potrebbe accadere qualcosa che potrebbe trasformare questo addio in un arrivederci. E stiamo per raccontarvi come.

Jack Ryan 4: Su Prime Video l'ultima missione di Jack Ryan

Ora in servizio come vicedirettore ad interim della CIA, nella quarta e ultima stagione Jack è determinato a portare alla luce quella corruzione interna che lo abbiamo visto combattere in tutti questi anni. Tuttavia, così facendo, scopre una serie di operazioni sospette che potrebbero esporre la vulnerabilità degli Stati Uniti d'America. Mentre lui e il team - inclusi James Greer (Wendell Pierce) e Mike November (Michael Kelly) - indagano su quanto il marcio si sia spinto in profondità, Jack scopre una realtà persino peggiore - la convergenza di un cartello della droga con un'organizzazione terroristica - che alla fine rivela una cospirazione molto più vicina di quanto sembri, mettendo alla prova la sua fiducia nel sistema che ha sempre lottato per proteggere.



Una figura fondamentale in questo capitolo conclusivo sarà Domingo 'Ding' Chavez, uno dei personaggi centrali del Ryanverse, interpretato nella serie dalla star di Narcos: Messico Michael Peña. Un furtivo lupo solitario, nei 22 romanzi di Clancy in cui appare Ding entra a far parte della CIA dopo essere stato nell'Esercito, andando in missione in paesi come Colombia, Iran e Regno Unito e agendo come ufficiale del Team Rainbow. Ed è così importante che, visto il "no" di Krasinski a continuare quest'avventura dopo la quarta stagione, ad Amazon Studios si sta valutando la possibilità di affidargli uno spin-off. Interrogato sugli sviluppi del chiacchierato progetto, Peña si è limitato a dire a Collider: "Non lo so. Dipende dai fan e da Amazon. Ci sono un sacco di persone che devono fare certe cose, ma se alla gente piacerà [il personaggio], forse interverranno e diranno qualcosa come 'Ehi, ne vogliamo ancora un po'!'. Perciò, sai, è nelle loro mani".

Jack Ryan: Nell'ultima stagione torna una vecchia conoscenza

A cinque anni dall'ultima volta, praticamente dal ciclo inaugurale, la quarta e ultima stagione di Tom Clancy's Jack Ryan riporta inoltre Abbie Cornish nei panni dell'ex interesse amoroso del protagonista Cathy Mueller, medico specializzato in malattie infettive. I rapporti tra lei e Jack si erano raffreddati dopo la scoperta che lui le aveva mentito sul suo passato nella CIA. Successivamente, Jack aveva puntato gli occhi su qualcun'altra. Questa volta i fan possono aspettarsi di vedere Cathy molto più coinvolta nell'azione e molto più integrata nella narrazione. E un posto più vicino al cuore dello show lo avrà anche Betty Gabriel e la sua Elizabeth Wright. "Non vedo l'ora che il pubblico veda quando entro e tengo il mio discorso in una sorta di presentazione di me stessa dicendo 'Ehi, questo è il motivo per cui dovrei essere il direttore della CIA'", ha detto l'attrice a Digital Spy.

Sebbene potrebbe essere troppo presto per dirlo, tre settimane passano in fretta e del possibile ritorno in tv del Ryanverse con una nuova serie ha parlato anche Mueller. Come Peña, l'attrice non è sicura di quello che accadrà, ma è fiduciosa. "Insomma, ci sono così tanti contenuti, in termini di Impero Jack Ryan e anche in termini di personaggi, quindi non so per certo come andrà a finire", ha detto l'attrice. "Ma è divertente, ed elettrizzante, e la gente ama la serie".