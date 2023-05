Jack Ryan 4: Prime Video annuncia la data di uscita della breve ultima stagione

News Serie TV

La serie d'azione con John Krasinski tornerà in streaming il prossimo mese, appena sei mesi dopo la stagione 3.

Una buona e una cattiva notizia per il numeroso pubblico di Tom Clancy's Jack Ryan. La quarta e ultima stagione della serie d'azione con John Krasinski nei panni del celebre personaggio creato da Clancy non si farà attendere ancora per molto: l'appuntamento sul servizio streaming Prime Video è per il 30 giugno, ogni venerdì con un doppio episodio. Purtroppo, e questa è la notizia meno piacevole, l'ultima missione di Jack si esaurirà nel giro di due settimane, il 14 luglio, perché gli episodi prodotti sono solo 6, due in meno rispetto alle stagioni precedenti.

Jack Ryan: Cosa ci aspetta nella quarta e ultima stagione

Nell'ultima stagione, Jack Ryan sarà impegnato nella sua missione più pericolosa: affrontare un nemico sia esterno che interno. Ora in servizio come vicedirettore ad interim della CIA, Jack ha il compito di portare alla luce la corruzione interna e, così facendo, scopre una serie di operazioni sospette che potrebbero esporre la vulnerabilità del Paese. Mentre lui e il team indagano su quanto il marcio si sia spinto in profondità, Jack scopre una realtà ben peggiore - la convergenza di un cartello della droga con un'organizzazione terroristica - che alla fine rivela una cospirazione molto più vicina di quanto sembri, mettendo alla prova la sua fiducia nel sistema che ha sempre lottato per proteggere.

Oltre a Krasinski, nella stagione 4 ritroveremo Wendell Pierce nei panni di James Greer, Michael Kelly di Mike November e Betty Gabriel di Elizabeth Wright. Abbie Cornish riprenderà il ruolo di Cathy Mueller dalla prima stagione, mentre la recente aggiunta al cast Michael Peña (Narcos: Messico) sarà Domingo 'Ding' Chavez. Personaggio quest'ultimo attorno al quale si sta sviluppando un possibile spin-off sequel.