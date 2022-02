J.J. Abrams porta in tv Billy Summers di Stephen King

News Serie TV

La miniserie sarà scritta dal premio Oscar Edward Zwick con Marshall Herskovitz.

I diritti dei romanzi di Stephen King continuano ad andare a ruba. Solo pochi giorni dopo la notizia dello sviluppo a Blumhouse Television di un adattamento televisivo di Later, Deadline riporta che un'altra recente opera dell'affermato scrittore statunitense, il bestseller del 2021 Billy Summers, diventerà una miniserie, con la Bad Robot di J.J. Abrams coinvolta nella produzione.

La trama di Billy Summers

Per Bad Robot, questo è solo l'ultimo adattamento di un romanzo di King e segue le apprezzate 22.11.63 e Castle Rock, mentre si è conclusa solo pochi mesi fa La storia di Lisey. Billy Summers racconta la storia dell'omonimo sicario, il migliore sulla piazza, che ora sta cercando di uscire dal giro e accetta un ultimo incarico molto redditizio. Il lavoro gli richiede di stabilirsi in una tranquilla cittadina del Sud, dove fingersi un aspirante scrittore. Un veterano decorato della guerra in Iraq e un abile cecchino che non sbaglia mai un colpo, Summers si stabilisce in un ufficio con un'ottima visuale sul luogo dove il sicario Joel Allen sarà processato per aver sparato due uomini durante una partita a poker. Allen, inoltre, è a conoscenza e ha fatto abbastanza cose brutte perché alcuni mafiosi di alto livello abbiano paura che possa incriminare i suoi ex datori di lavoro per ridurre la sua pena. Summers, un meticoloso artigiano, diventa sempre più cinico nei confronti dei mafiosi che lo hanno assunto, e il suo scetticismo è ben giustificato, poiché le cose vanno terribilmente storte dopo aver portato a termine il compito.

Ancora per poco senza un network o una piattaforma streaming, la miniserie di 6-10 episodi sarà scritta dal premio Oscar Edward Zwick (Shakespeare in Love) insieme con Marshall Herskovitz (Traffic), con il primo dei due coinvolto anche come regista.