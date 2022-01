Later di Stephen King diventa una miniserie, con Lucy Liu protagonista

News Serie TV

L'adattamento si basa sul romanzo omonimo pubblicato nel 2021.

A quanto pare, nessuno dei romanzi di Stephen King è immune alla trasposizione televisiva o cinematografica, neppure i più recenti e forse ancora poco conosciuti. I diritti di Later, ennesimo successo dello scrittore statunitense in libreria dallo scorso marzo, sono stati acquistati dallo studio di produzione Blumhouse Television con l'intenzione di trarne una miniserie. Secondo Deadline, il progetto è stato affidato alla sceneggiatrice e produttrice esecutiva di True Blood Raelle Tucker, mentre la veterana dello schermo Lucy Liu (Elementary) ne sarà la protagonista.

Later di Stephen King: La storia

In Italia pubblicato da Sperling & Kupfer, Later si concentra su Tia, un agente letterario che sta crescendo suo figlio Jamie da sola e che si ritrova sull'orlo della rovina professionale quando il suo principale cliente, un autore, muore prima di portare a termine il lavoro che avrebbe reso la sua agenzia finanziariamente stabile. Jamie ha la capacità soprannaturale di parlare con i morti, e questo si rivela molto utile quando si mette in contatto con l'autore defunto, permettendo a sua madre di completare e pubblicare il libro, ottenendo un grande successo. Ma quello di Jamie è un dono che può essere usato per scopi più nefasti. Quando la fidanzata di Tia, una detective della polizia, scopre cosa può fare il ragazzo, lui si ritrova ad affrontare una situazione difficile nel mondo degli spiriti.

"Volevo lavorare con Jason Blum da anni e ora abbiamo due progetti insieme" ha detto King, riferendosi anche al film di Netflix Il telefono del signor Harrigan, basato su una storia della sua antologia Se scorre il sangue. Il fondatore e amministratore delegato della Blumhouse Television ha aggiunto: "Volevo lavorare con Stephen King da prima che nascessi, il che sembra impossibile finché non ti ricordi che si tratta di Stephen King". Per Tucker, "Later è terrificante e toccante e meravigliosamente strano - certo che lo è, è di Stephen King. Adattare uno dei miei scrittori preferiti di tutti i tempi, con un partner incredibile come Blumhouse e l'incomparabile Lucy Liu, è un sogno che si avvera".