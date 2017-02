J.J. Abrams e Stephen King di nuovo insieme per Castle Rock

Dopo il successo internazionale di 22/11/63, J.J. Abrams ha riunito le forze con Stephen King per portare in tv - nuovamente sul servizio di video in streaming Hulu - una miniserie ispirata dal lavoro del prolifico maestro del terrore, Castle Rock, che è anche il nome dell'immaginaria cittadina del Maine nella quale sono ambientate diverse sue opere.

Abrams, più di recente in tv con l'altrettanto affascinante Westworld, ha annunciato il progetto con un tweet dal messaggio criptico, in realtà l'ancora di un video su YouTube che è di fatto il primo teaser trailer del nuovo drama. Nella clip, i nomi di celebri personaggi o località dei romanzi di King - come Danny Torrance (Shining), Annie Wilkes (Misery) e il carcere di Shawshank (Le ali della libertà) - galleggiano in un intricato sistema arterioso che poi si rivela essere la mappa di Castle Rock.

Al momento non è chiaro se il progetto nasca come serie antologica, poiché Castle Rock è stata l'ambientazione di diverse storie di King e il trailer mostra nomi di personaggi e luoghi di altri romanzi ancora, senza contare che nello stesso si legge "Dal mondo di Stephen King". Per l'acclamato scrittore e produttore, questo si aggiunge all'adattamento di Mr. Mercedes in produzione a Audience Network e della serie La torre nera per il cinema.