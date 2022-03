It, la serie tv prequel Welcome to Derry in sviluppo a HBO Max

News Serie TV

Il progetto è nelle mani di Andy Muschietti, il regista dei film It e It: Capitolo 2.

La storia che circonda il malefico clown di It sarà raccontata in una serie tv. Il servizio streaming HBO Max ha avviato lo sviluppo di Welcome to Derry, prequel basato sul celebre romanzo horror scritto da Stephen King e pubblicato nel 1986, dal quale sono stati tratti un adattamento cinematografico in due parti e, negli anni '90, una miniserie.

Welcome to Derry: I primi dettagli della serie tv prequel di It

Stando alle poche informazioni al momento disponibili, Welcome to Derry (titolo provvisorio) sarà ambientata negli anni '60 ed esplorerà le origini della maledizione che perseguiterà la piccola città di Derry, nel Maine, nei successivi 27 anni, così come la storia delle origini del clown Pennywise.

Secondo Variery, il progetto è nelle mani di Andy Muschietti, il regista di It del 2017 e It: Capitolo 2 del 2019, i quali insieme hanno incassato 1,1 miliardi di dollari nel mondo. Lui ne sarà il produttore esecutivo con Barbara Muschietti e Jason Fuchs, e con ogni probabilità dirigerà il primo episodio. Le fonti dicono inoltre che la storia è stata sviluppata da Muschietti con Fuchs, con quest'ultimo anche sceneggiatore della serie.