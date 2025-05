Ironheart: Il trailer ufficiale italiano della serie Marvel sull'erede di Iron Man

News Serie TV

Con Dominique Thorne nei panni di una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man, Ironheart debutterà su Disney+ il 25 giugno.

Una guerriera dal cuore d'acciaio. Marvel Italia ha diffuso svelato il trailer ufficiale italiano di Ironheart, la nuova miniserie del MCU che promette di dare un'erede degna al compianto Tony Stark. Protagonista è Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una giovane studentessa prodigio del MIT (già apparsa in Black Panther: Wakanda Forever), pronta a raccogliere il testimone di Iron Man. L'appuntamento è fissato su Disney+ il 25 giugno, per un totale di sei episodi.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

La trama di Ironheart

In Ironheart Riri torna a Chicago, la sua città natale. Qui la giovane inventrice si cimenta nella costruzione di un’armatura high-tech ispirata a quella di Tony Stark, determinata a lasciare il segno nel mondo con la forza del suo ingegno. Tuttavia, il suo percorso incrocia ben presto quello di un nuovo, oscuro avversario: Parker Robbins, alias The Hood, interpretato da Anthony Ramos, un personaggio misterioso che mescola tecnologia e magia.

La serie è stata creata da Chinaka Hodge e diretta da Sam Bailey e Angela Barnes, che si sono divisi gli episodi. Il progetto vanta anche la produzione esecutiva di Ryan Coogler, regista di Black Panther: Wakanda Forever, che ha curato l’introduzione di Riri nel MCU proprio nel film del 2022. Lì, il personaggio aveva già conquistato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua invenzione di un rilevatore di vibranio e a una potente armatura artigianale. È durante gli eventi di quel film che, secondo Dominique Thorne, "Riri prende piena coscienza del potenziale della sua genialità", come aveva dichiarato a Collider.

Il resto del cast e le origini di Riri Williams

Nel cast troviamo anche Lyric Ross nei panni di Natalie Washington, amica di Riri; Alden Ehrenreich come Joe McGillicuddy; Matthew Elam nei panni di Xavier Washington; Anji White in quelli della madre di Riri; Manny Montana come il cugino John e Shea Couleé nel ruolo di Slug. Ma chi è davvero Riri Williams? Nei fumetti Marvel, il personaggio è stato creato da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Riri è una teenager con un’intelligenza straordinaria, tanto da costruire una versione migliorata dell’armatura di Iron Man. Stark, colpito dal suo talento, diventa suo mentore. Successivamente, Riri assume il nome di Ironheart, con una tuta che richiama nella forma un cuore, e prende parte a importanti eventi dell’universo Marvel, inclusa una seconda guerra civile tra supereroi. In alcune versioni fumettistiche, collabora persino con Shuri, la principessa del Wakanda.