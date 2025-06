Ironheart: Il nuovo trailer ufficiale italiano della serie Marvel su Riri Williams

News Serie TV

Dominique Thorne interpreta una brillante inventrice che si costruisce da sola un'armatura in stile Iron Man in Ironheart che debutterà su Disney+ il 25 giugno.

Ognuno di noi ha una dote nascosta, ma quella di Riri Williams fa davvero la differenza. Marvel ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di Ironheart, la nuova miniserie del MCU incentrata su Riri Williams, genio della tecnologia destinata a prendere sulle sue spalle l'eredità del compianto Tony Stark. In attesa del debutto su Disney+, previsto per il 25 giugno con i primi 3 episodi, guardatelo qui sotto.

Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

Ironheart: La trama e il personaggio di Riri Williams

La serie è stata creata da Chinaka Hodge e diretta da Sam Bailey e Angela Barnes, che si sono divisi gli episodi. Il progetto vanta anche la produzione esecutiva di Ryan Coogler, regista di Black Panther: Wakanda Forever, che ha curato l’introduzione di Riri nel MCU proprio nel film del 2022. Lì, il personaggio aveva già conquistato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua invenzione di un rilevatore di vibranio e a una potente armatura artigianale. Riri Williams è una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. "Ironheart è un personaggio grandioso nei fumetti" ha dichiarato Coogler. "Nel 2016, Brian Michael Bendis ha creato colei che sarebbe diventata, per certi versi, l’erede di Iron Man. Nei fumetti, Riri Williams e Tony Stark avevano un rapporto particolare: lei era una studentessa al MIT proveniente da un contesto quasi diametralmente opposto a quello di Tony, ma il loro desiderio di migliorare la società li ha uniti. Alla fine, il personaggio ha acquisito una propria identità come Ironheart e altri autori come Eve Ewing hanno portato avanti la sua storia, spostando Riri Williams a Chicago".

Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri – determinata a lasciare un segno nel mondo – torna a Chicago, la sua città natale. La sua idea unica di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias "The Hood" (Anthony Ramos). Nel nuovo trailer vediamo Riri esplorare il suo enorme potenziale e pensare fuori dagli schemi seguendo il consiglio de suo patrigno e costruendo un'armatura decisamente particolare.

Il resto del cast

Nel cast troviamo anche Lyric Ross nei panni di Natalie Washington, la migliore amica di Riri; Alden Ehrenreich come Joe McGillicuddy; Matthew Elam nei panni di Xavier Washington; Anji White in quelli della madre di Riri; Manny Montana come il cugino John e Shea Couleé nel ruolo di Slug.