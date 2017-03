Iron Fist: Intervista a Finn Jones e al cast della nuova serie Netflix - Esclusiva

Il 17 marzo quella parte dell'Universo Marvel ritratta da Netflix nelle sue acclamate produzioni originali si espanderà con le storie di un nuovo supereroe in Marvel's Iron Fist. La serie, la quarta nata dall'accordo con la Casa delle Idee, l'ultima prima della miniserie crossover Marvel's The Defenders, segue l'ex star de Il Trono di Spade Finn Jones nei panni del miliardario Danny Rand.

Scomparso diversi anni prima e tornato a New York per ristabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia, Danny si è trasformato in un monaco buddista ed esperto di arti marziali che combatte i criminali e i corrotti della città attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e la capacità di evocare la straordinaria potenza del Pugno d'Acciaio di Iron Fist.

In attesa dei 13 episodi in streaming da questo venerdì, abbiamo incontrato il protagonista e le altre star dello show Jessica Henwick, interprete dell'esperta di arti marziali e alleata di Danny, Colleen Wing; e Jessica Stroup e Tom Pelphrey, che nei panni dei fratelli Joy e Ward Meachum, i quali vedono come una minaccia per la posizione acquisita nella Rand Enterprises il ritorno dell'amico d'infanzia a New York. Ecco cosa ci hanno raccontato in esclusiva della serie e dei loro personaggi nelle nostre video-interviste.