Inverso: Data e trailer del nuovo thriller sci-fi di Prime Video con Chloë Grace Moretz

News Serie TV

Prodotta dagli ideatori di Westworld, la serie si basa sul romanzo omonimo di William Gibson.

Prime Video ha annunciato che Inverso, la nuova serie di fantascienza prodotta dagli ideatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy, con Chloë Grace Moretz e Jack Reynor tra i protagonisti, sarà disponibile in streaming dal 21 ottobre, ogni venerdì con un nuovo episodio. La piattaforma ne ha diffuso anche il primo trailer, qui di seguito disponibile nella versione in lingua italiana.

Inverso: La trama e il cast della nuova serie tv

Conosciuta anche con il titolo originale The Peripheral, Inverso, adattamento del romanzo omonimo di William Gibson a cura di Scott B. Smith (La tela dell'inganno), racconta la storia di Flynne Fisher (Moretz), una giovane donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato di un'America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta.

Uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell'umanità e su ciò che verrà, Inverso coinvolge Reynor nei panni del fratello di Flynne, un veterano della Marina che scopre di essere nel mirino di alcuni assassini, oltre agli altri membri del cast Gary Carr (Delitti in Paradiso), Eli Goree (Riverdale), Louis Herthum (Westworld), JJ Feild (Lost in Space), T'Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Charlotte Riley (Peaky Blinders), Alexandra Billings (The Conners), Adelind Horan (The Deuce), Alex Hernandez (UnREAL), Katie Leung (Harry Potter), Julian Moore-Cook (Peaky Blinders), Melinda Page Hamilton (Messiah), Chris Coy (The Deuce) e Austin Rising (Alt).