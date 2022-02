Inventing Anna raggiunge un nuovo record su Netflix: Ecco quante ore di visione ha già totalizzato

News Serie TV

La miniserie creata da Shonda Rhimes è già la serie in lingua inglese più vista sulla piattaforma da quando Netflix ha modificato i suoi criteri di valutazione delle visualizzazioni.

I milioni sottratti da Anna Delvey/Sorokin ai suoi ignari interlocutori si sono trasformati in milioni di visualizzazioni su Netflix? Sembrerebbe di sì, visti i numeri raggiunti dalla miniserie Inventing Anna in soli 10 giorni dal suo debutto sulla piattaforma. Il drama, creato da Shonda Rhimes ispirandosi alla storia vera della falsa ereditiera tedesca, risulta essere già la serie in lingua inglese più vista nella prima settimana dall'uscita (da quando Netflix ha modificato i suoi criteri di valutazione contando non più gli account che scelgono un dato contenuto, bensì le ore di visione).

I numeri di Inventing Anna

I numeri di Inventing Anna sono notevoli: 196 milioni di ore di visione nella settimana dal 14 al 20 febbraio. Che si sommano ai 77 milioni di ore totalizzate nei primi tre giorni, dall'11 al 13 febbraio, per un totale di 273 ore nei primi 10 giorni dall'uscita. Un record che rende il titolo la serie in lingua inglese più vista sul servizio nella prima settimana dall'uscita. Giusto per fare qualche paragone con le altre hit di Netflix: nei primi 7 giorni la terza stagione di YOU aveva accumulato 179 milioni di ore di visione, The Witcher 2 168 milioni, Sex Education 3 160 milioni e Cobra Kai 4 120 milioni. È bene ricordare, tuttavia, che Inventing Anna è composta da 9 episodi molto lunghi (tutti della durata di oltre un'ora), un dettaglio non indifferente nel computo delle ore. Il prossimo traguardo per Inventing Anna potrebbe essere quello come miniserie in lingua inglese più vista su Netflix nei primi 28 giorni dall'uscita: al momento il titolo è di Maid (con 469 milioni di ore di visione), ma tra poche settimane le cose potrebbero cambiare.

Il record assoluto è ancora di Squid Game

Le cose cambiano, però, se consideriamo le serie non in lingua inglese. La serie coreana Squid Game, infatti, detiene ancora lo scettro di serie tv più vista in assoluto su Netflix. E se anche in questo caso consideriamo i primi 10 giorni dall'uscita, il drama distopico ha registrato ben 571 milioni di ore tra fine settembre e inizio ottobre, un numero difficilmente raggiungibile. Il secondo posto in questa classifica è occupato da un'altra serie coreana, Non siamo più vivi. Il teen drama horror, con 236 milioni di ore di visione registrate nella prima settimana, ha "battuto" la quinta parte volume 1 de La casa di carta che lo scorso settembre aveva totalizzato "solo" 202 milioni di ore.