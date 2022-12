Intervista a Sylvester Stallone, boss mafioso in Tulsa King: "Scrivere è un'esperienza horror"

News Serie TV

Creata da Taylor Sheridan, la nuova serie Tulsa King è in arrivo su Paramount+. Abbiamo intervistato il protagonista Sylvester Stallone che racconta dell'amicizia con l'autore, di quanto sia faticoso di scrivere per il cinema e della sua filosofia di vita.

La prima volta di Sylvester Stallone in una serie TV è alle porte. Paramount+ può vantare l'esclusiva di questa interessante novità sul fronte televisivo, Tulsa King, una serie creata dal bravissimo sceneggiatore Taylor Sheridan, autore degli script di Hell or High Water, dei due film Sicario, di Wind River che ha anche diretto e della celebrata serie Yellowstone con gli spin-off 1883 e 1923. La serie sarà dunque disponibile per gli abbonati della nuova piattaforma streaming a partire dal 25 dicembre.

Lo scorso settembre, Sylvester Stallone è stato invitato in Italia per sostenere il lancio di Paramount+ e in quell'occasione ha incontrato alcune selezionate testate giornalistiche per la promozione di Tulsa King. Le regole sull'embargo hanno imposto che le interviste da lui rilasciate fossero congelate fino a poco prima del debutto della serie. Ora possiamo mostrarvi qui sotto la nostra intervista esclusiva a Sylvester Stallone con cui parliamo di Tulsa King, della fatica della scrittura e di come il passato abbia forgiato la filosofia di vita dell'attore.





Tulsa King: trama e trailer della nuova serie con Sylvester Stallone