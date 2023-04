Inseparabili: Su Prime Video il conturbante remake seriale del film di David Cronenberg

News Serie TV

Rachel Weisz veste il doppio ruolo delle gemelle ginecologhe Elliot e Beverly Mantle nella miniserie che reinterpreta il film del 1988 con Jeremy Irons.

È in streaming da oggi su Prime Video, con tutti e 6 gli episodi che la compongono, Inseparabili (in originale Dead Ringers), la miniserie che aggiorna la provocante e provocatoria storia già raccontata da David Cronenberg nell'omonimo film thriller del 1988. Si tratta di una rilettura al femminile, visto che è Rachel Weisz a rivestire interpretare le due gemelle protagoniste, gli stessi ruoli (al maschile) che nel film erano invece di Jeremy Irons.



La trama di Inseparabili: Due gemelle che sfidano le convenzioni

In Inseparabili, composta da 6 episodi e adattata per Prime Video da Alice Birch (sceneggiatrice di serie come Normal People, Conversations with Friends e Succession), Rachel Weisz interpreta il doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle ginecologhe che fin da piccole hanno sempre condiviso tutto. Unite da un rapporto quasi morboso, si spartiscono ogni cosa, dalle droghe agli amanti. Nel loro lavoro, pur adottando approcci profondamente diversi, sono disposte a tutto pur di assicurare l'assistenza sanitaria alle donne, anche spingersi oltre i confini dell'etica medica. Si avventurano così in esperimenti al limite della legalità sfidando pratiche mediche consolidate per portare a un livello superiore il benessere, riproduttivo e non, delle donne.

Un thriller contorto intriso di black humor

"La loro è una relazione molto intensa e si amano molto, profondamente. In realtà hanno una conoscenza profonda l'una dell'altra", ci ha detto la creatrice Alice Birch durante un incontro stampa a cui abbiamo partecipato. L'autrice è partita comunque dal materiale originale, cioè il film di Cronenberg che ha definito "straordinario", per raccontare una storia ambientata in un futuro non poi così lontano. "Parte come un thriller psico-sessuale ma volevamo che ogni episodio fosse diverso dall'altro. All'inizio ti sembra di vedere un ospedale come un altro di Manhattan, con le donne che hanno problemi reali. Alla fine, invece, ci eleviamo verso qualcosa di più sofisticato", ha aggiunto. Rachel Weisz ha descritto la serie come "un viaggio selvaggio, deliziosamente malizioso, emotivo e sempre in movimento". Quello che non poteva mancare, per bilanciare dei risvolti di trama a tratti cupi e psicologicamente impegnativi, era il black humor. Per questo in Inseparabili preparatevi a battute tanto "cattive" quanto irresistibili. Il risultato è una serie tanto disturbante quanto ipnotica che non riuscirete a smettere di guardare.

Rachel Weisz e la sfida di sdoppiarsi in Elliot e Beverly

Rachel Weisz - che è coinvolta anche come produttrice esecutiva - ha descritto la sua esperienza nella serie come "la più grande sfida" della sua vita da attrice e ha spiegato che la sceneggiatura così dettagliata, stratificata e profonda di Alice Birch l'ha aiutata molto a entrare nei panni ora di Elliot ora di Beverly. "Beverly è altruista, premurosa, attenta, gentile, ha un rapporto complicato con il piacere, vuole davvero cambiare il modo in cui tutte le donne nascono indipendentemente dal loro background economico, sai, dalla loro ricchezza. Ed Elliot è molto, molto diversa. Ama Beverly, quindi seguirà il suo sogno di cambiare le cose, ma non è altruista. È appassionata di scienza e vuole davvero cambiare il mondo attraverso la ricerca e la scoperta scientifica, e si sta spingendo quasi oltre confini di ciò che è etico e ciò che non lo è. E, sì, le piacerebbe qualche premio, credo", ha raccontato.

Il cast e il team di registi e produttori

Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) interpreta Genevieve (a sinistra nella foto in alto), la paziente che entrambe le gemelle si "scambiano" come amante. "È stato un vero piacere lavorare con lei. Ha reso quel personaggio davvero reale e ha portato molta umanità. E ha un rapporto molto diverso con le due gemelle", ha detto Alice Birch su Britne Oldford. Completano il cast Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers) nel ruolo di Susan. I registi che si sono alternati dietro la macchina da presa sono stati Sean Durkin (episodi 1,2 e 6), Karena Evans (episodio 3), Lauren Wolkstein (episodi 4 e 6) e Karyn Kusama (episodio 5). Alice Birch è produttrice esecutiva insieme a Rachel Weisz per Astral Projection, Stacy O’Neil, Sue Naegle e Sean Durkin. Il resto del team di produzione include Ali Krug per Annapurna Television, Erica Kay, Anne Carey, Polly Stokes, James G. Robinson, David Robinson e Barbara Wall per Morgan Creek.





