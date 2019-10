Insatiable 2: Patty ancora più irrefrenabile nel trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi in streaming su Netflix dall'11 ottobre.

Pensavate che tutto il caos e i guai nel ciclo inaugurale avrebbero messo un freno alla sanguinaria reginetta di bellezza Patty Bladell? Niente affatto, le cose saranno ancora più folli (e divertenti!) nella seconda stagione di Insatiable, come assicura il trailer ufficiale rilasciato da Netflix in attesa del debutto l'11 ottobre.





Da come erano andate le cose l'ultima volta possiamo dare per scontato che il personaggio interpretato da Debby Ryan non deve essere in una buona condizione mentale, oggi più di prima. Avevamo visto Patty colpire a morte Christian e poi nascondere maldestramente le prove con l'aiuto di Bob (Dallas Roberts), che non se la stava passando per niente meglio e aveva cercato persino di togliersi la vita. "Niente può cambiare quello che sono e quello che ho fatto", riconosce Patty nella clip. Bob cerca di rassicurarla, ricordandole che "ci stiamo lasciando alle spalle tutti i melodrammi", ma a giudicare dalle spinte, dai caldi, dai furti e dagli scatti d'ira, il peggio sembrerebbe non essere ancora arrivato. Grazie al cielo.